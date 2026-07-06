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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदक्षिण बिहार में मानसून हुआ एक्टिव, पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश; जानें IMD का अपडेट

दक्षिण बिहार में मानसून हुआ एक्टिव, पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश; जानें IMD का अपडेट

Bihar Monsoon: दक्षिण बिहार में मानसून सक्रिय होने से पटना समेत कई जिलों में बारिश शुरू हुई. औरंगाबाद, भभुआ व रोहतास में भारी बारिश का अलर्ट, तापमान में 4-5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 06 Jul 2026 09:23 AM (IST)
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दक्षिण बिहार में आज सोमवार को मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है, जिससे राजधानी पटना समेत कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने दक्षिण बिहार के सभी 19 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है, जबकि औरंगाबाद, भभुआ (कैमूर) और रोहतास जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. लगातार हो रही वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. 

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार सुबह 4:55 बजे से 7:55 बजे तक पटना सहित सात जिलों के 31 प्रखंडों के लिए येलो अलर्ट जारी किया. राजधानी पटना के अथमलगोला, बाढ़, घोसवरी, पंडारक, बख्तियारपुर, बेलछी, मोकामा, फतुहा, दनियावां और खुसरूपुर क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश दर्ज की गई.

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इसके अलावा नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, वैशाली, शेखपुरा और समस्तीपुर में भी सुबह से बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली. मौसम विभाग के अनुसार दिनभर कई इलाकों में रुक-रुक कर वर्षा जारी रह सकती है.

तीन जिलों में भारी बारिश, कई जगह वज्रपात और तेज हवा का खतरा

मौसम विभाग ने दक्षिण बिहार के पश्चिमी और मध्य हिस्सों के अरवल, औरंगाबाद, बांका, भभुआ, गया, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में मेघगर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

वहीं औरंगाबाद, भभुआ व रोहतास जिलों में भारी बारिश की विशेष चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर और पटना जिलों में भी गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. 

तापमान में आई गिरावट, गर्मी से मिली राहत

बारिश का असर रविवार से ही दिखाई देने लगा था. शनिवार की तुलना में रविवार को अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई. सबसे अधिक तापमान रोहतास के डेहरी में 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पटना में 2.7 डिग्री की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा. सबसे कम अधिकतम तापमान मधुबनी में 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

रविवार को पश्चिम चंपारण के बगहा में सबसे अधिक 20 मिलीमीटर और पूर्णिया में 15.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. पटना सहित समस्तीपुर, भोजपुर, सारण, वैशाली, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, पूर्वी चंपारण, कटिहार, नवादा, जमुई, दरभंगा, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा और मुजफ्फरपुर में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दक्षिण बिहार में मानसून की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.

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Published at : 06 Jul 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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