बांकीपुर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू, BJP अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट ने बदला सियासी समीकरण

राजधानी पटना की सबसे हॉट सीट बांकीपुर विधानसभा (संख्या-182) के उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज सोमवार 6 जुलाई से शुरू हो रही है. नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई है. नाम वापसी की तिथि 16 जुलाई निर्धारित है. मतदान 30 जुलाई को होगा और मतगणना 3 अगस्त को होगी.

बांकीपुर उपचुनाव का निर्वाचन पदाधिकारी पटना सदर के भूमि उपसमाहर्ता राघवेंद्र प्रताप को बनाया गया है. नामांकन में 14 सहायक निर्वाचन पदाधिकारी लगाए गए हैं. नामांकन में सहायक निर्वाचन पदाधिकारी की संख्या 14 रखी गई है. इसमें पटना सदर प्रखंड के कई पदाधिकारी तो पटना नगर निगम के बांकीपुर अंचल के कई पदाधिकारी को नामांकन प्रक्रिया में लगाया गया है.

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422 मतदान केंद्र, 3.79 लाख मतदाता

इस चुनाव में 3,79,471 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे. इसमें 1,99,987 पुरुष, 1,79,461 महिला और 23 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं. कुल 422 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं. चुनाव आयोग ने दावा किया है कि पूरी तरह स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराया जाएगा.

प्रशांत किशोर ने किया प्रत्याशी बनने का ऐलान

जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खुद इस चुनाव में प्रत्याशी बनने का ऐलान किया है. भाजपा और महागठबंधन की ओर से अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है.

नितिन नवीन की सीट खाली होने के बाद उपचुनाव

यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है. 1995 से इस सीट पर नितिन नवीन और उनके पिता का कब्जा रहा है. नवीन किशोर 1995 से लगातार विधायक रहे थे. उनकी मृत्यु के बाद 2006 में नितिन नवीन उपचुनाव लड़े और जीत हासिल की उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र के विधायक रहे थे. अब उनका सीट खाली होने के बाद उपचुनाव किया जा रहा है.

निर्वाचन आयोग की तैयारियां

निर्वाचन आयोग ने स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने की तैयारी कर ली है. मतदान कर्मियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है.

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