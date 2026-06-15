'खान फिर कोई चाल चलेगा', रौशन आनंद के भाई की मौत के बीच एसके झा का बड़ा बयान

पटना के दो कोचिंग के बीच जारी विवाद में एक तीसरे कोचिंग संचालक एसके झा की प्रतिक्रिया आई है. एसके झा का बयान तब आया है जब रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मौत हुई है. बीते रविवार (14 जून, 2026) की देर शाम एसके झा ने मीडिया से कहा कि जो घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी. ये अनर्थ हुआ है. आज एक मां से, पिता से, उनका बेटा चला गया.

बता दें कि रौशन आनंद को आज (सोमवार) बेल मिल गई है और एसके झा का बयान बेल मिलने से पहले का है. एसके झा ने कहा, "पूरा बिहार रो रहा है. हर जाति हर वर्ग के लोग अभी रो रहे हैं. सबकी आंखें नम हैं. हमको नहीं लगता है कि जो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनको कभी माफी मिलेगी."

#WATCH | Saharsa, Bihar: Teacher S K Jha says, "What has happened—this shouldn't have happened; you can't call this just an incident, it is a tragedy... All of Bihar is weeping... I do not believe that those responsible for this will ever be forgiven. We urge the police to… pic.twitter.com/P9bt532nzn — ANI (@ANI) June 15, 2026

एसके झा ने खान सर पर किया हमला

पुलिस से आग्रह करते हुए एसके झा ने कहा कि मामले की छानबीन हो और जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी सजा मिले. नेपाल में हुई घटना में कुछ लोगों के हिरासत में लिए जाने पर एसके झा ने कहा कि वहां की जानकारी तो अभी पूर्ण रूप से नहीं मिली है. मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैं भी कोचिंग चलाता हूं, खान सर का और रौशन सर का कोचिंग आसपास में है, लेकिन हम एक ही बात का जवाब सबसे पूछना चाहते हैं कि ये घटना कहां से शुरू हुई? मूल बात एक ही है कि "मैंने अपने आंखों से आठ से 10 राउंड गोली चलते देखी…" इस बात के लिए हम तो पहले कहते थे कि माफी मांगिए… लेकिन माफी अब छोटा शब्द है… बिहार के लोग इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे."

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बता दें कि 2 जून की रात हुई फायरिंग की घटना को लेकर खान सर ने ही कहा था कि 8 से 10 राउंड गोली चली है. एसके झा इसी को विवाद का कारण मान रहे हैं. उन्होंने कहा, "हम नाम लेकर कहते हैं कि खान फिर कोई चाल चलेगा. सबको फोन करके कहता है कि 10 दिन रुको… फिर मेरा दिन आएगा. फिर कोई न कोई चाल चलेंगे. क्या आज शिक्षक की ये गरिमा रह गई? पैर पकड़ लीजिएगा तो भी बिहार का आदमी माफ नहीं करेंगे. मैं किसी विवाद में नहीं रहता है लेकिन जीवन में पहली बार हम बयान दे रहे हैं. पूरा बिहार जानना चाहता है कि आप (खान) किस आंख से आठ से 10 राउंड गोली देखे थे?"

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