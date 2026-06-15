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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'खान फिर कोई चाल चलेगा', रौशन आनंद के भाई की मौत के बीच एसके झा का बड़ा बयान

'खान फिर कोई चाल चलेगा', रौशन आनंद के भाई की मौत के बीच एसके झा का बड़ा बयान

Bihar News: एसके झा ने सीधे तौर पर खान सर पर हमला किया है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आज शिक्षक की ये गरिमा रह गई? पैर पकड़ लीजिएगा तो भी बिहार के लोग माफ नहीं करेंगे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 Jun 2026 02:01 PM (IST)
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पटना के दो कोचिंग के बीच जारी विवाद में एक तीसरे कोचिंग संचालक एसके झा की प्रतिक्रिया आई है. एसके झा का बयान तब आया है जब रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मौत हुई है. बीते रविवार (14 जून, 2026) की देर शाम एसके झा ने मीडिया से कहा कि जो घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी. ये अनर्थ हुआ है. आज एक मां से, पिता से, उनका बेटा चला गया. 

बता दें कि रौशन आनंद को आज (सोमवार) बेल मिल गई है और एसके झा का बयान बेल मिलने से पहले का है. एसके झा ने कहा, "पूरा बिहार रो रहा है. हर जाति हर वर्ग के लोग अभी रो रहे हैं. सबकी आंखें नम हैं. हमको नहीं लगता है कि जो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनको कभी माफी मिलेगी." 

एसके झा ने खान सर पर किया हमला

पुलिस से आग्रह करते हुए एसके झा ने कहा कि मामले की छानबीन हो और जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी सजा मिले. नेपाल में हुई घटना में कुछ लोगों के हिरासत में लिए जाने पर एसके झा ने कहा कि वहां की जानकारी तो अभी पूर्ण रूप से नहीं मिली है. मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैं भी कोचिंग चलाता हूं, खान सर का और रौशन सर का कोचिंग आसपास में है, लेकिन हम एक ही बात का जवाब सबसे पूछना चाहते हैं कि ये घटना कहां से शुरू हुई? मूल बात एक ही है कि "मैंने अपने आंखों से आठ से 10 राउंड गोली चलते देखी…" इस बात के लिए हम तो पहले कहते थे कि माफी मांगिए… लेकिन माफी अब छोटा शब्द है… बिहार के लोग इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे." 

यह भी पढ़ें- रौशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर खान सर की पहली प्रतिक्रिया, 'हमसे जो…'

बता दें कि 2 जून की रात हुई फायरिंग की घटना को लेकर खान सर ने ही कहा था कि 8 से 10 राउंड गोली चली है. एसके झा इसी को विवाद का कारण मान रहे हैं. उन्होंने कहा, "हम नाम लेकर कहते हैं कि खान फिर कोई चाल चलेगा. सबको फोन करके कहता है कि 10 दिन रुको… फिर मेरा दिन आएगा. फिर कोई न कोई चाल चलेंगे. क्या आज शिक्षक की ये गरिमा रह गई? पैर पकड़ लीजिएगा तो भी बिहार का आदमी माफ नहीं करेंगे. मैं किसी विवाद में नहीं रहता है लेकिन जीवन में पहली बार हम बयान दे रहे हैं. पूरा बिहार जानना चाहता है कि आप (खान) किस आंख से आठ से 10 राउंड गोली देखे थे?"

यह भी पढ़ें- रौशन आनंद को मिली जमानत, भाई प्रिंस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 Jun 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Patna Khan Sir BIHAR NEWS Raushan Anand SK Jha
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