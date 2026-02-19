हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराज्यसभा नहीं जा पाएंगे हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर! जान लीजिए नीतीश कुमार का 'नियम'

राज्यसभा नहीं जा पाएंगे हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर! जान लीजिए नीतीश कुमार का 'नियम'

Rajya Sabha Election 2026: बिहार में संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा की पांच सीटों पर होने वाले चुनाव में विपक्ष को एक भी सीट पर जीत मिलने की संभावना नहीं है. पढ़िए पूरी खबर.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 19 Feb 2026 11:21 AM (IST)
Preferred Sources

राज्यसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी हो गई है. नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू होगी और मतदान 16 मार्च को होगा. बिहार की बात की जाए तो राज्यसभा के जिन पांच सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें से दो जेडीयू से, एक आरएलएम से और दो आरजेडी से हैं. जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, पार्टी के सामने दुविधा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की उम्मीदवारी को लेकर है. दोनों ही नेता राज्यसभा में दो कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. 

वरिष्ठ नेता के मुताबिक, पिछली बार पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को पार्टी ने राज्यसभा में तीसरे कार्यकाल के लिए उम्मीदवार बनाने से इनकार कर दिया था. उनके मुताबिक, तब यह कहा गया था कि पार्टी राज्यसभा में किसी को भी दो से ज्यादा कार्यकाल दिए जाने के पक्ष में नहीं है. बिहार में संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा की पांच सीटों पर होने वाले चुनाव में विपक्ष को एक भी सीट पर जीत मिलने की संभावना नहीं है. 

…तब दिया गया था नीति का हवाला

दरअसल, जेडीयू प्रमुख और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कुछ वर्ष पहले पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को लगातार तीसरा कार्यकाल देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था. पार्टी ने उस समय यह तर्क दिया था कि लगातार दो से अधिक कार्यकाल के लिए किसी को राज्यसभा नहीं भेजना उसकी नीति है. हालांकि, इस बार जेडीयू के कदम को लेकर पार्टी सूत्र भी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि नीति का पालन करने पर दोनों मौजूदा सांसद अपने संवैधानिक पद खो देंगे.

क्या कहता है मौजूदा गणित?

राज्यसभा चुनाव के मौजूदा गणित के अनुसार, एक उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 40 वोटों की जरूरत होगी. पिछले नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में राजग को 202 सीटें मिली थीं, जबकि आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन को कुल मिलाकर 35 सीटों पर ही सिमटना पड़ा था. 

बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की तीसरी सीट उपेंद्र कुशवाहा के पास है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं. वह 2025 में बीजेपी के समर्थन से उपचुनाव में राज्यसभा पहुंचे थे. यह उपचुनाव विवेक ठाकुर के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद हुआ था. 

कुशवाहा को मिल चुका पर्याप्त लाभ

हालांकि, कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा अहम सहयोगी पार्टी है, जो कोइरी जैसे प्रभावशाली पिछड़े वर्ग के वोटों का दावा करती है, लेकिन एनडीए के सूत्र मानते हैं कि कुशवाहा को पर्याप्त राजनीतिक लाभ मिल चुका है. उनके पुत्र दीपक प्रकाश को विधायक या विधान परिषद सदस्य न होते हुए भी, राज्य मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है. बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में दीपक प्रकाश की पार्टी के पास केवल चार विधायक हैं, जिनमें उनकी मां स्नेहलता भी शामिल हैं. ऐसे में उन्हें जेडीयू और बीजेपी जैसे बड़े सहयोगियों के समर्थन पर निर्भर रहना होगा. 

नितिन नवीन भेजे जा सकते हैं राज्यसभा

दूसरी ओर अटकलें हैं कि एनडीए की ओर से बीजेपी के उम्मीदवारों में एक नाम नितिन नवीन का हो सकता है, जिन्हें पिछले महीने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. नवीन ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद दिसंबर में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वह अभी भी बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं. माना जा रहा है कि नई जिम्मेदारियों को देखते हुए वह अपनी सीट छोड़ सकते हैं. 

एनडीए में एक और दावेदार लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) हो सकती है, जिसके प्रमुख केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं. पार्टी ने पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटें जीतीं, जिनमें से दो विधायकों को राज्य मंत्रिमंडल में जगह मिली है. इस बीच, एनडीए सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव से पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की ओर से भी असंतोष की आवाज उठ सकती है. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास विधानसभा में पांच विधायक हैं, जिनमें संतोष की पत्नी और सास भी शामिल हैं.

और पढ़ें
Published at : 19 Feb 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Election Ramnath Thakur Harivansh Narayan BIHAR NEWS Rajya Sabha Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
राज्यसभा नहीं जा पाएंगे हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर! जान लीजिए नीतीश कुमार का 'नियम'
राज्यसभा नहीं जा पाएंगे हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर! जान लीजिए नीतीश कुमार का 'नियम'
बिहार
बिहार: पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पुलिस की छापेमारी, 8 छात्र गिरफ्तार, पढ़ें पूरा मामला
बिहार: पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पुलिस की छापेमारी, 8 छात्र गिरफ्तार, पढ़ें पूरा मामला
बिहार
'सदन में खैनी खाने की निंजा तकनीक', डिप्टी CM सम्राट चौधरी को RJD ने घेरा, कांग्रेस ने भी ली मौज!
'सदन में खैनी खाने की निंजा तकनीक', डिप्टी CM सम्राट चौधरी को RJD ने घेरा, कांग्रेस ने भी ली मौज!
बिहार
बिहार: खगड़िया में प्रसाद खाने से बच्चों समेत 100 लोग बीमार, स्वास्थ्य शिविर लगाकर हुआ इलाज
बिहार: खगड़िया में प्रसाद खाने से बच्चों समेत 100 लोग बीमार, स्वास्थ्य शिविर लगाकर हुआ इलाज
Advertisement

वीडियोज

Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
UP Election : Lucknow में CM Yogi और Bhagwat की 'गुपचुप' बैठक! 2027 चुनाव पर बना बड़ा प्लान? |
Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khawaja Asif On India: ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उकसा रहा पाकिस्तान, PAK मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'भारत संग जंग...'
ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उकसा रहा पाकिस्तान, PAK मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'भारत संग जंग...'
दिल्ली NCR
'रमजान में दिल्ली की शराब दुकानें हों बंद', AIMIM नेता शोएब जमाई की मांग, सावन माह से की तुलना
'रमजान में दिल्ली की शराब दुकानें हों बंद', AIMIM नेता शोएब जमाई की मांग, सावन माह से की तुलना
विश्व
Guinness World Record: AI समिट में भारत ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मिले 2.5 लाख से अधिक एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज
AI समिट में भारत ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मिले 2.5 लाख से अधिक एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज
क्रिकेट
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
बॉलीवुड
Dhurandhar Overseas BO: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
यूटिलिटी
ट्रेनों के टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगी चेन वाले मग, जानें रेलवे ने क्यों किया बदलाव?
ट्रेनों के टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगी चेन वाले मग, जानें रेलवे ने क्यों किया बदलाव?
ट्रेंडिंग
कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नजारा, एक साथ पानी पीते दिखे तेंदुआ और ब्लैक पैंथर, वीडियो ने बनाया यूजर्स का दिन
कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नजारा, एक साथ पानी पीते दिखे तेंदुआ और ब्लैक पैंथर, वीडियो ने बनाया यूजर्स का दिन
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget