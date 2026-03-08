हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: 'नीतीश के नाम पर सत्ता में आई BJP, बिहार की जनता सब देख रही है', मुकेश सहनी का बड़ा आरोप

Bihar News: 'नीतीश के नाम पर सत्ता में आई BJP, बिहार की जनता सब देख रही है', मुकेश सहनी का बड़ा आरोप

Bihar News In Hindi: मुकेश सहनी ने कहा कि BJP नीतीश कुमार के नाम पर सत्ता में आई, लेकिन अब उन्हें राज्यसभा भेजकर बिहार की राजनीति से दूर करने की कोशिश हो रही है. उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 08 Mar 2026 10:39 AM (IST)
Preferred Sources

जेडीयू की ओर से राज्यसभा के लिए सीएम नीतीश कुमार के नाम का ऐलान होते ही बिहार की राजनीति में गजब का तूफान आ गया है. एक तरफ जहां जेडीयू इस फैसले से पूरी तरह खुश नहीं दिख रही है वहीं दूसरी ओर बीजेपी अब अपने पार्टी के सीएम की मांग करती दिख रही है. इन सब के बीच विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर है.

विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर सत्ता में आई, लेकिन अब उन्हें राज्यसभा भेजकर बिहार की राजनीति से दूर करने की कोशिश की जा रही है. 

नीतीश को लेकर बीजेपी पर निशाना

पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने प्रेस विज्ञप्ति बीजेपी पर निशाना साधा. सहनी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए नीतीश कुमार के नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन अब उन्हें किनारे करने की रणनीति बनाई जा रही है. सहनी ने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार की जनता सब देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब भी देगी.

पप्पू सहनी एनकाउंटर पर उठाए सवाल

मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर में हुए पप्पू सहनी एनकाउंटर को लेकर भी पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि यह फेक एनकाउंटर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. सहनी ने सवाल उठाया कि अगर यह हत्या है तो आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया. उन्होंने यह भी पूछा कि अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, मृतक के परिवार को मुआवजा क्यों नहीं मिला और परिवार के सदस्यों को नौकरी क्यों नहीं दी गई.

10 मार्च को मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन की चेतावनी

सहनी ने घोषणा की कि इन सवालों को लेकर वीआईपी के कार्यकर्ता 10 मार्च को दोपहर 12 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे. वहां पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा जाएगा और एसपी से मुलाकात कर पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब की मांग की जाएगी. सहनी ने कहा कि अगर पप्पू सहनी के पैर में गोली लगी थी तो उनका सही इलाज क्यों नहीं कराया गया. उन्होंने कहा कि निषाद समाज को अब दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकार को इस मामले में जवाब देना ही पड़ेगा.

संघर्ष जारी रखने का ऐलान

मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं से मुजफ्फरपुर पहुंचने की अपील करते हुए कहा कि यह लड़ाई न्याय की है और इसे मिलकर लड़ना होगा. उन्होंने कहा कि अभी उनकी उम्र 45 साल है और अगले 30 साल तक वे संघर्ष जारी रखेंगे. सहनी ने कहा कि बिहार में पिछड़ा और निषाद समाज अब जागरूक हो चुका है और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि 11 मार्च को मुजफ्फरपुर में अमर शहीद जुब्बा सहनी का शहादत दिवस भी मनाया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे.

और पढ़ें
Published at : 08 Mar 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
Mukesh Sahani NITISH KUMAR BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar News: 'नीतीश के नाम पर सत्ता में आई BJP, बिहार की जनता सब देख रही है', मुकेश सहनी का बड़ा आरोप
'नीतीश के नाम पर सत्ता में आई BJP, बिहार की जनता सब देख रही है', मुकेश सहनी का बड़ा आरोप
बिहार
Bihar News: सम्राट चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला, बोले- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हुआ अपमान
बिहार: सम्राट चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला, बोले- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हुआ अपमान
बिहार
Patna News: TRE-4 नोटिफिकेशन में देरी पर भड़के अभ्यर्थी, 18 मार्च को होगा महा आंदोलन
पटना: TRE-4 नोटिफिकेशन में देरी पर भड़के अभ्यर्थी, 18 मार्च को होगा महा आंदोलन
बिहार
'उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए', नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर बोलीं राबड़ी देवी
'उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए', नीतीश कुमार को लेकर बोलीं राबड़ी देवी
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
विश्व
US-Israel Attack Iran: 'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स
IND VS NZ FINAL: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
बॉलीवुड
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
इंडिया
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
इंडिया
स्पेशल कंट्रोल रूम, एडवाइजरी और जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
कंट्रोल रूम, जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
हेल्थ
नाखून बता सकते हैं सेहत का राज, आयरन की कमी से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक देते हैं ये संकेत
नाखून बता सकते हैं सेहत का राज, आयरन की कमी से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक देते हैं ये संकेत
एग्रीकल्चर
घर की बालकनी में उगाएं लाल-लाल चुकंदर, जानें आसान तरीका
घर की बालकनी में उगाएं लाल-लाल चुकंदर, जानें आसान तरीका
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget