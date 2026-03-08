टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली सभी टीमों की लिस्ट, भारत कब और कितनी बार जीता? NZ के नाम कितनी ट्रॉफी
All Teams T20 World Cup Winners List: भारत आज लगातार दूसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतकर इतिहास रच सकता है. जानिए अब तक किसने कितनी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है.
T20 World Cup Winners List: 2026 टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से हुई थी. अब एक महीने के रोमांच के बाद फाइनल का दिन आ चुका है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया पर अपने घरेलू फैंस के सामने ट्रॉफी जीतने का दबाव होगा. कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनकी सेना पर इसलिए भी दबाव होगा क्योंकि भारतीय टीम को आज तक टी20 वर्ल्ड कप में कीवी टीम पर जीत नहीं मिली है.
टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी और 2026 में टी20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण खेला जा रहा है. यहां जान लीजिए अब तक किस टीम ने कितनी बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता है.
कब और किसने, कितनी बार जीता टी20 वर्ल्ड कप?
- 2007 - भारत
- 2009 - पाकिस्तान
- 2010 - इंग्लैंड
- 2012 - वेस्टइंडीज
- 2014 - श्रीलंका
- 2016 - वेस्टइंडीज
- 2021 - ऑस्ट्रेलिया
- 2022 - इंग्लैंड
- 2024 - भारत
-2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराया था.
-2009 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था.
-2010 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराया था.
-2012 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 36 रनों से हराया था.
-2014 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 6 विकेट से हराया था.
-2016 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया था.
-2021 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया था.
-2022 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था.
-2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया था.
इन टीमों ने 2 बार जीता टी20 वर्ल्ड कप
अब तक के इतिहास में सिर्फ भारत, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ही ऐसी टीम हैं जिन्होंने 2 बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. मगर किसी भी टीम ने गत चैंपियन रहते अपने टाइटल को डिफेंड नहीं किया है. 2024 की जीत के बाद भारत के पास मौका है कि वो लगातार 2 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बने. न्यूजीलैंड कभी भी टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाया है.
