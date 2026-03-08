हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली सभी टीमों की लिस्ट, भारत कब और कितनी बार जीता? NZ के नाम कितनी ट्रॉफी

टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली सभी टीमों की लिस्ट, भारत कब और कितनी बार जीता? NZ के नाम कितनी ट्रॉफी

All Teams T20 World Cup Winners List: भारत आज लगातार दूसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतकर इतिहास रच सकता है. जानिए अब तक किसने कितनी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Mar 2026 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup Winners List: 2026 टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से हुई थी. अब एक महीने के रोमांच के बाद फाइनल का दिन आ चुका है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया पर अपने घरेलू फैंस के सामने ट्रॉफी जीतने का दबाव होगा. कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनकी सेना पर इसलिए भी दबाव होगा क्योंकि भारतीय टीम को आज तक टी20 वर्ल्ड कप में कीवी टीम पर जीत नहीं मिली है.

टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी और 2026 में टी20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण खेला जा रहा है. यहां जान लीजिए अब तक किस टीम ने कितनी बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता है.

कब और किसने, कितनी बार जीता टी20 वर्ल्ड कप?

  • 2007 - भारत
  • 2009 - पाकिस्तान
  • 2010 - इंग्लैंड
  • 2012 - वेस्टइंडीज
  • 2014 - श्रीलंका
  • 2016 - वेस्टइंडीज
  • 2021 - ऑस्ट्रेलिया
  • 2022 - इंग्लैंड
  • 2024 - भारत

-2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराया था.

-2009 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था.

-2010 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराया था.

-2012 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 36 रनों से हराया था.

-2014 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 6 विकेट से हराया था.

-2016 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया था.

-2021 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया था.

-2022 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था.

-2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया था.

इन टीमों ने 2 बार जीता टी20 वर्ल्ड कप

अब तक के इतिहास में सिर्फ भारत, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ही ऐसी टीम हैं जिन्होंने 2 बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. मगर किसी भी टीम ने गत चैंपियन रहते अपने टाइटल को डिफेंड नहीं किया है. 2024 की जीत के बाद भारत के पास मौका है कि वो लगातार 2 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बने. न्यूजीलैंड कभी भी टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाया है.

यह भी पढ़ें:

आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल 'जंग', कौन जीतेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप? जानें A टू Z डिटेल्स

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 08 Mar 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team T20 World Cup 2026 T20 World Cup IND Vs NZ Final
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली सभी टीमों की लिस्ट, भारत कब और कितनी बार जीता? NZ के नाम कितनी ट्रॉफी
टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली सभी टीमों की लिस्ट, भारत कब और कितनी बार जीता? NZ के नाम कितनी ट्रॉफी
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने जीत के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट से ली विदाई, साथी खिलाड़ियों ने दिया सरप्राइज; देखें वीडियो
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने जीत के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट से ली विदाई, मिला बड़ा सरप्राइज
क्रिकेट
IND vs NZ Final Live Score: आज फाइनल में न्यूजीलैंड से भारत की टक्कर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी मैच; पढ़ें पल-पल की अपडेट
LIVE: आज फाइनल में न्यूजीलैंड से भारत की टक्कर? अहमदाबाद में खिताबी मैच; पढ़ें पल-पल की अपडेट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के दिन इस भारतीय क्रिकेटर ने की सगाई, जानिए किस हसीना को पहनाई रिंग
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के दिन इस भारतीय क्रिकेटर ने की सगाई, जानिए किस हसीना को पहनाई रिंग
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Pati Brahmachari:😕Suraj के आँसू, Isha की कड़वाहट! क्या अधूरा रह जाएगा यह प्यार? #sbs
Iran Israel War: ईरान से अमेरिका और इजरायल के बीच जंग के 10 Updates | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान का वार एलर्ट! IRGC बोली- '6 महीने तक भीषण जंग लड़ सकते हैं' | Trump | Breaking
Aage Ka Agenda: महायुद्ध में अब तक कितनी तबाही | Iran Israel War | America | Trump | Ashish Singh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
पंजाब
Punjab Budget 2026: पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये, मान सरकार ने पेश किया 2.60 करोड़ का बजट
पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये, मान सरकार ने पेश किया 2.60 करोड़ का बजट
क्रिकेट
IND vs NZ Final: भारत और न्यूजीलैंड के फाइनल में 5 सबसे बड़े आपसी बैटल, सूर्यकुमार-बुमराह पर भारी पड़ेंगे ये कीवी
भारत और न्यूजीलैंड के फाइनल में 5 सबसे बड़े आपसी बैटल, सूर्यकुमार-बुमराह पर भारी पड़ेंगे ये कीवी
इंडिया
Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन, PM मोदी ने तीन नए कॉरिडोर की रखी आधारशिला
दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन, PM मोदी ने तीन नए कॉरिडोर की रखी आधारशिला
साउथ सिनेमा
'कल्कि 2898 AD' के लिए कमल हासन को मिली थी मोटी फीस, फिल्म मेकर युगी सेतु ने किया खुलासा
'कल्कि 2898 AD' के लिए कमल हासन को मिली थी मोटी फीस, फिल्म मेकर युगी सेतु ने किया खुलासा
इंडिया
'सड़क पर कचरा, वॉशरूम में पानी नहीं', राष्ट्रपति दौरे में हुई चूक पर केंद्र ने ममता सरकार से मांगा जवाब
'सड़क पर कचरा, वॉशरूम में पानी नहीं', राष्ट्रपति दौरे में हुई चूक पर केंद्र ने ममता सरकार से मांगा जवाब
ऑटो
Maruti Celerio या Tata Tiago, पहली नौकरी वालों के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना बेस्ट? यहां जानिए डिटेल्स
Maruti Celerio या Tata Tiago, पहली नौकरी वालों के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना बेस्ट?
हेल्थ
Stem Cell Therapy: स्टेम सेल थेरेपी से होगा पार्किंसंस का इलाज, जापान ने दुनिया में पहली बार दी इस खास तरीके को मंजूरी
स्टेम सेल थेरेपी से होगा पार्किंसंस का इलाज, दुनिया में जापान ने पहली बार दी इस खास तरीके को मंजूरी
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget