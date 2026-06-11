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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराबड़ी ने लालू से कहा- हैप्पी बर्थडे साहेब, तेज प्रताप ने किया वीडियो कॉल, बोले- 'पापा मैं…'

राबड़ी ने लालू से कहा- हैप्पी बर्थडे साहेब, तेज प्रताप ने किया वीडियो कॉल, बोले- 'पापा मैं…'

Lalu Yadav Birthday: पिता लालू के जन्मदिन पर तेज प्रताप ने कहा है कि आप मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा हैं. आपने मुझे जीना, संघर्ष करना और हमेशा आगे बढ़ना सिखाया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 11 Jun 2026 01:53 PM (IST)
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लालू यादव के जन्मदिन से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. एक तरफ आरजेडी के कार्यकर्ता उनके जन्मदिन को खास बनाने में लगे हैं तो दूसरी ओर परिवार के सदस्य भी इसे यादगार बनाने में जुटा है. राबड़ी देवी ने अपने एक्स हैंडल से जन्मदिन की कई तस्वीरें शेयर की हैं. वे लालू यादव को केक खिला रही हैं.

अपने एक्स हैंडल से राबड़ी देवी ने कई तस्वीर शेयर की हैं लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है. हालांकि तीन शब्दों में उन्होंने लिखा है, "हैप्पी बर्थडे साहेब!". राबड़ी देवी ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें तेजस्वी यादव, राजश्री यादव, मीसा भारती आदि नजर आ रही हैं. 

इस जन्मदिन पर तेज प्रताप यादव पिता लालू के साथ नहीं दिखे. ऐसे में उन्होंने वीडियो कॉल से ही पिता से बात की और जन्मदिन की बधाई दी. वीडियो कॉल की तस्वीर उन्होंने गुरुवार (11 जून, 2026) को अपने एक्स हैंडल से शेयर की और काफी कुछ लिखा.

यह भी पढ़ें- कभी लालू ने घर से किया था 'बेदखल', अब पिता के जन्मदिन पर तेज प्रताप ने कही बड़ी बात, 'आपने मुझे…'

'आप मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत'

तेज प्रताप यादव लिखते हैं, "जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पापा! पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं. आप मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा हैं. आपने मुझे जीना, संघर्ष करना और हमेशा आगे बढ़ना सिखाया है." 

आगे लिखा, "आज मैं जो भी हूं, आपकी सीख, संस्कार और आशीर्वाद की वजह से हूं. ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ, खुश और दीर्घायु रखें. हर जन्म में मुझे आपके जैसा ही पिता मिले, यही मेरी प्रार्थना है. जन्मदिन मुबारक हो पापा! मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं. आपका बेटा, तेज प्रताप यादव"

राबड़ी देवी के आवास पर लालू यादव का गुरुवार को 79वां जन्मदिन मनाया गया. इस मौके पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, "आज RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है. RJD के सभी कार्यकर्ता और परिवार के लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं. मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वे हमेशा स्वस्थ रहें." 

यह भी पढ़ें- लालू के जन्मदिन पर आई CM सम्राट चौधरी की बधाई, बेटी रोहिणी ने दिया बड़ा मैसेज, 'मैं बस इतना…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Jun 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Lalu Yadav Tej Pratap Yadav Rabri Devi Lalu Yadav Birthday BIHAR NEWS
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