राबड़ी ने लालू से कहा- हैप्पी बर्थडे साहेब, तेज प्रताप ने किया वीडियो कॉल, बोले- 'पापा मैं…'

लालू यादव के जन्मदिन से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. एक तरफ आरजेडी के कार्यकर्ता उनके जन्मदिन को खास बनाने में लगे हैं तो दूसरी ओर परिवार के सदस्य भी इसे यादगार बनाने में जुटा है. राबड़ी देवी ने अपने एक्स हैंडल से जन्मदिन की कई तस्वीरें शेयर की हैं. वे लालू यादव को केक खिला रही हैं.

अपने एक्स हैंडल से राबड़ी देवी ने कई तस्वीर शेयर की हैं लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है. हालांकि तीन शब्दों में उन्होंने लिखा है, "हैप्पी बर्थडे साहेब!". राबड़ी देवी ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें तेजस्वी यादव, राजश्री यादव, मीसा भारती आदि नजर आ रही हैं.

इस जन्मदिन पर तेज प्रताप यादव पिता लालू के साथ नहीं दिखे. ऐसे में उन्होंने वीडियो कॉल से ही पिता से बात की और जन्मदिन की बधाई दी. वीडियो कॉल की तस्वीर उन्होंने गुरुवार (11 जून, 2026) को अपने एक्स हैंडल से शेयर की और काफी कुछ लिखा.

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'आप मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत'

तेज प्रताप यादव लिखते हैं, "जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पापा! पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं. आप मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा हैं. आपने मुझे जीना, संघर्ष करना और हमेशा आगे बढ़ना सिखाया है."

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ पापा! 🎂❤️



पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा हैं। आपने मुझे जीना, संघर्ष करना और हमेशा आगे बढ़ना सिखाया है। आज मैं जो भी हूँ, आपकी सीख, संस्कार और आशीर्वाद की वजह से हूँ। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ, खुश और… pic.twitter.com/PmfajmqE5I — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) June 11, 2026

आगे लिखा, "आज मैं जो भी हूं, आपकी सीख, संस्कार और आशीर्वाद की वजह से हूं. ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ, खुश और दीर्घायु रखें. हर जन्म में मुझे आपके जैसा ही पिता मिले, यही मेरी प्रार्थना है. जन्मदिन मुबारक हो पापा! मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं. आपका बेटा, तेज प्रताप यादव"

राबड़ी देवी के आवास पर लालू यादव का गुरुवार को 79वां जन्मदिन मनाया गया. इस मौके पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, "आज RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है. RJD के सभी कार्यकर्ता और परिवार के लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं. मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वे हमेशा स्वस्थ रहें."

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