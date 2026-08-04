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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'BJP की सोची-समझी चुनावी रणनीति...', बांकीपुर के रिजल्ट पर बोलीं मीसा भारती

'BJP की सोची-समझी चुनावी रणनीति...', बांकीपुर के रिजल्ट पर बोलीं मीसा भारती

Bihar Politics: बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर सांसद मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने प्रशांत किशोर को बीजेपी का असली उम्मीदवार बताते हुए उनकी जीत को बीजेपी की अंदरूनी राजनीति करार दिया है.

Written By : किशन कुमार |  Updated at : 04 Aug 2026 05:17 PM (IST)
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बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने एक नई और तीखी राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है. जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर की इस सीट पर जीत के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर जोरदार जुबानी हमला बोला है. उन्होंने इस चुनाव परिणाम को पूरी तरह से बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा बताया है.

राजद सांसद मीसा भारती ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर को सीधे तौर पर बीजेपी की 'B-टीम' करार दिया है. बांकीपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की हार को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ही असल में बीजेपी के असली उम्मीदवार हैं. उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा, "जब प्रशांत किशोर खुद उनके कैंडिडेट हैं, तो वहां बीजेपी हारी कहां? यह कोई हार नहीं है, बल्कि यह सब केवल बीजेपी की अपनी अंदरूनी राजनीति और एक सोची-समझी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है."

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बीजेपी आलाकमान की खामोशी पर उठाए गंभीर सवाल

इसके अलावा, आरजेडी सांसद ने चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की रहस्यमयी चुप्पी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी आलाकमान 'एक तीर से कई निशाने' साधने की कोशिश कर रहा है. मीसा भारती ने इस बात पर जोर दिया कि बांकीपुर जैसी प्रतिष्ठित और दशकों से बीजेपी के कब्जे वाली सुरक्षित सीट हारने के बावजूद, दिल्ली या बिहार के किसी भी वरिष्ठ बीजेपी नेता की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. उनका मानना है कि आलाकमान की यह खामोशी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश दे रही है.

मिली-जुली राजनीतिक चाल के रूप में देख रहा है RJD

गौरतलब है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को पारंपरिक रूप से बीजेपी का एक मजबूत और अभेद्य किला माना जाता रहा है. अब वहां से प्रशांत किशोर की जीत और उस पर मीसा भारती द्वारा लगाए गए इन गंभीर राजनीतिक आरोपों ने बिहार की आगामी राजनीति के लिए कई नए समीकरणों को जन्म दे दिया है. इससे यह स्पष्ट है कि मुख्य विपक्षी दल आरजेडी इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी और जन सुराज की एक मिली-जुली राजनीतिक चाल के रूप में देख रहा है.

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About the author किशन कुमार

किशन कुमार इस समय ABP न्यूज़ में बतौर कंसल्टेंट कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. किशन ABP न्यूज़ के डिजिटल डिपार्टमेंट में बीते लगभग 3 सालों से काम कर रहे हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर से बीए (मास कम्युनिकेशन) किया है. कॉलेज में रहने के दौरान इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं. किशन राजनीति, चुनाव, समाज, मनोरंजन जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं. भारतीय राजनीति और मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर उनकी पैनी नज़र है. संपर्क करें- Kishanbjmc@Gmail.com
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Published at : 04 Aug 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Misa Bharti BIhar Politics PRASHANT KISHOR BIHAR NEWS Bankipur By-Election Result 2026
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