'BJP की सोची-समझी चुनावी रणनीति...', बांकीपुर के रिजल्ट पर बोलीं मीसा भारती

बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने एक नई और तीखी राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है. जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर की इस सीट पर जीत के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर जोरदार जुबानी हमला बोला है. उन्होंने इस चुनाव परिणाम को पूरी तरह से बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा बताया है.

राजद सांसद मीसा भारती ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर को सीधे तौर पर बीजेपी की 'B-टीम' करार दिया है. बांकीपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की हार को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ही असल में बीजेपी के असली उम्मीदवार हैं. उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा, "जब प्रशांत किशोर खुद उनके कैंडिडेट हैं, तो वहां बीजेपी हारी कहां? यह कोई हार नहीं है, बल्कि यह सब केवल बीजेपी की अपनी अंदरूनी राजनीति और एक सोची-समझी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है."

#WATCH | Delhi: On Bankipur bypoll results, RJD MP Misa Bharti says, "... Prashant Kishor is the BJP's B-team. He's the BJP's real candidate, so where did the BJP lose there? This is the BJP's internal politics. We said that the top leadership is aiming for multiple targets with… pic.twitter.com/0jWzTRxG7s — ANI (@ANI) August 4, 2026

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बीजेपी आलाकमान की खामोशी पर उठाए गंभीर सवाल

इसके अलावा, आरजेडी सांसद ने चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की रहस्यमयी चुप्पी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी आलाकमान 'एक तीर से कई निशाने' साधने की कोशिश कर रहा है. मीसा भारती ने इस बात पर जोर दिया कि बांकीपुर जैसी प्रतिष्ठित और दशकों से बीजेपी के कब्जे वाली सुरक्षित सीट हारने के बावजूद, दिल्ली या बिहार के किसी भी वरिष्ठ बीजेपी नेता की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. उनका मानना है कि आलाकमान की यह खामोशी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश दे रही है.

मिली-जुली राजनीतिक चाल के रूप में देख रहा है RJD

गौरतलब है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को पारंपरिक रूप से बीजेपी का एक मजबूत और अभेद्य किला माना जाता रहा है. अब वहां से प्रशांत किशोर की जीत और उस पर मीसा भारती द्वारा लगाए गए इन गंभीर राजनीतिक आरोपों ने बिहार की आगामी राजनीति के लिए कई नए समीकरणों को जन्म दे दिया है. इससे यह स्पष्ट है कि मुख्य विपक्षी दल आरजेडी इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी और जन सुराज की एक मिली-जुली राजनीतिक चाल के रूप में देख रहा है.

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