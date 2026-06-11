TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'
Tejashwi Yadav News: तेजस्वी यादव का कहना है कि डराकर, लालच में, लोगों को धमकाना, तोड़ना, बीजेपी की राजनीति रही है. भाजपा में जाने पर दाग धुल जाते हैं.
बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद ना सिर्फ ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की सरकार गई है बल्कि उनकी पार्टी भी एक तरह से खत्म होने की स्थित में है. टीएमसी में इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है. इस बीच आरजेडी (RJD) नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बीजेपी पर हमला करते हुए बड़ा बयान दिया है. गुरुवार (11 जून, 2026) की शाम तेजस्वी यादव कोलकाता पहुंचे. यहां मीडिया के सवालों का उन्होंने जवाब दिया.
'डराकर, लालच में, लोगों को धमकाना…'
तेजस्वी यादव से पूछा गया कि ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है. 20 सांसदों ने एनडीए को सपोर्ट कर दिया है. यह भी चर्चा हो रही है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विलय शायद कांग्रेस में कर दें, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा, "...देखिए ये बीजेपी के काम करने का तरीका है… डराकर, लालच में, लोगों को धमकाना, तोड़ना, उनकी राजनीति रही है."
#WATCH कोलकाता, पश्चिम बंगाल: TMC में अंदरूनी कलह पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "ये भाजपा का काम करने का तरीका है। डराकर, लालच में, लोगों को धमकाना, तोड़ना, उनकी राजनीति रही है। एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं। भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे भी TMC से आए हैं। उनको पूरी दुनिया… pic.twitter.com/ibONzWBywa— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 11, 2026
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'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे भी टीएमसी से आए'
बीजेपी पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, "एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं… ईडी, सीबीआई, एनआईए, इन सबका दुरुपयोग करती है. भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे भी टीएमसी से आए हैं. उनको तो उनको पूरी दुनिया ने पैसा लेते हुए देखा है… तो भाजपा में जाने पर दाग धुल जाते हैं. जो लोग भाजपा के खिलाफ बोलते थे और जिसको भाजपा क्या-क्या नहीं कहा करती थी…"
इस सवाल पर कि अभी देखा जा रहा है कि जितने भी सांसद वो कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी का रवैया ठीक नहीं है. इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सब बहाना है. कुछ लोग लालच में गए हैं और कुछ लोग डरकर गए हैं.
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