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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारTMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'

TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'

Tejashwi Yadav News: तेजस्वी यादव का कहना है कि डराकर, लालच में, लोगों को धमकाना, तोड़ना, बीजेपी की राजनीति रही है. भाजपा में जाने पर दाग धुल जाते हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 11 Jun 2026 08:53 PM (IST)
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बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद ना सिर्फ ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की सरकार गई है बल्कि उनकी पार्टी भी एक तरह से खत्म होने की स्थित में है. टीएमसी में इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है. इस बीच आरजेडी (RJD) नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बीजेपी पर हमला करते हुए बड़ा बयान दिया है. गुरुवार (11 जून, 2026) की शाम तेजस्वी यादव कोलकाता पहुंचे. यहां मीडिया के सवालों का उन्होंने जवाब दिया.

'डराकर, लालच में, लोगों को धमकाना…'

तेजस्वी यादव से पूछा गया कि ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है. 20 सांसदों ने एनडीए को सपोर्ट कर दिया है. यह भी चर्चा हो रही है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विलय शायद कांग्रेस में कर दें, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा, "...देखिए ये बीजेपी के काम करने का तरीका है… डराकर, लालच में, लोगों को धमकाना, तोड़ना, उनकी राजनीति रही है."

यह भी पढ़ें- सयानी घोष सहित TMC के 19 बागी सांसदों पर JDU का बड़ा बयान, कर दी ये भविष्यवाणी

'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे भी टीएमसी से आए'

बीजेपी पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, "एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं… ईडी, सीबीआई, एनआईए, इन सबका दुरुपयोग करती है. भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे भी टीएमसी से आए हैं. उनको तो उनको पूरी दुनिया ने पैसा लेते हुए देखा है… तो भाजपा में जाने पर दाग धुल जाते हैं. जो लोग भाजपा के खिलाफ बोलते थे और जिसको भाजपा क्या-क्या नहीं कहा करती थी…"

इस सवाल पर कि अभी देखा जा रहा है कि जितने भी सांसद वो कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी का रवैया ठीक नहीं है. इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सब बहाना है. कुछ लोग लालच में गए हैं और कुछ लोग डरकर गए हैं.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, CM सम्राट चौधरी का जिक्र कर कहा- 'एक बार BJP…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Jun 2026 08:51 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav TMC Mamata Banerjee BIHAR NEWS
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