हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: CWC की बैठक का क्या है मकसद? NDA को पछाड़ना या RJD के सामने बड़ा भाई साबित करना!

बिहार: CWC की बैठक का क्या है मकसद? NDA को पछाड़ना या RJD के सामने बड़ा भाई साबित करना!

कांग्रेस अपनी खोई जमीन इसी सदाकत आश्रम से तालाश कर रही है, जहां सीडब्ल्यूसी की पहली बैठक 1940 में हुई थी. भले ही बैठक का परिणाम जो भी हो, लेकिन कांग्रेस में दोबारा जान फूंकने के लिए ये आयोजन अहम है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 24 Sep 2025 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

देश की आजादी के बाद पहली बार बुधवार (24 सितंबर, 2025) को पटना में सीडब्ल्यूसी यानि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई. इस बैठक में राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित देश के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में ऊर्जा भरी गई, लेकिन सवाल उठ रहा है कि चुनावी वर्ष में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एक्शन मोड में है, वो कहीं ना कहीं आरजेडी को प्रदेश में सीमित करने की कोशिश है. 

'बिहार में बदलाव के लिए सुखद संदेश'

बिहार के राजनीतिक गलियारों में अब ये सवाल उठ रहा है कि इस बैठक का मकसद क्या विपक्ष पर हमला करना है या गठबंधन के सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल के सामने खुद को बड़ा भाई साबित करने की कोशिश है. बीजेपी और जेडीयू इस बैठक को आरजेडी पर दबाव बनाने की बात कह रही है. वहीं आरजेडी बिहार में बदलाव के लिए सुखद संदेश कह रही है. वहीं कांग्रेस ने कहा कि यह देश की आजादी के बाद दूसरी बार देश को कंपनियों से बेचे जाने के विरोध की लड़ाई है.

कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा है. बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि 85 साल बाद सदाकत आश्रम में कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के नाम पर पार्टी के आला नेताओं के जुटाने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है. महागठबंधन में अन्य दलों के नेता दूरी बनाए हुए हैं. कांग्रेस के बड़े नेताओं के स्वागत के लिए भी कोई एयरपोर्ट पर नहीं गए.

प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा,"तेजस्वी यादव भी अचानक बीमार पड़ गए. दरअसल कांग्रेस के युवराज एवं अन्य नेताओं का जमघट एक दिखावा है. असल उद्देश्य आरजेडी को आईना दिखाकर खुद को बड़ा भाई का तगमा लेना है." उन्होंने कहा कि खेल तो अब होगा जब सीट शेयरिंग को लेकर नए सिरे से खिचकिच होगी. तमाशा होना अभी बाकी है आगे आगे देखिए होता क्या है?

वहीं जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि "कांग्रेस पार्टी के पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है. कांग्रेस पार्टी आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए आजादी के बाद पहली बार पटना में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कर रही है. लेकिन कांग्रेस के दबाव में आरजेडी नहीं आने वाली है. इसका संदेश भी तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकारी यात्रा करके दे दिया है." उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी अपने 70 सीट पाने के लिए आरजेडी पर हर तरह की कार्रवाई कर रही है. आरजेडी उनको 70 सीट नहीं देने जा रही और कांग्रेस पार्टी हर हथकंडे अपना कर भी खाली हाथ रह जाएगी. 

बैठत को लेकर क्या बोली आरजेडी?

हालांकि आरजेडी ने इस बैठक को सुखद संदेश कहा है. आरजेडी प्रवक्ता  एजाज अहमद ने कहा कि "यह बैठक कोई दबाव के लिए नहीं है, जिस तरह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ बिहार में यात्रा किए और अब अकेले भी तेजस्वी यादव अकेले बिहार की यात्रा पर हैं. आज कांग्रेस ने जो बैठक की है उससे  एनडीए के लोग घबरा गए हैं. कांग्रेस की बैठक गठबंधन के लिए उखाड़ने का संकेत हैं. हमारे गठबंधन की पार्टी जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतना ज्यादा महागठबंधन मजबूत होगा. पूरे बिहार में बदलाव की लहर है और आगामी 2025 में महागठबंधन के सभी दल मिलकर एनडीए सरकार को उखार फेकेंगे."

कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने कहा कि "ना तो हमें आरजेडी के ऊपर रहना है ना अपने किसी सहयोगी दल के ऊपर रहना है. हम महागठबंधन में है और गठबंधन धर्म का पालन करेंगें, लेकिन हमें अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है, हमें अपने जनता के अधिकारों की रक्षा करना है और उसके लिए संघर्ष करना है."

उन्होंने कहा कि "यह सदाकत आश्रम वह जमीन है, जहां देश की आजादी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ने का काम किया गया. आज फिर एक बार देश को कंपनी राज के हवाले करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस पार्टी पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी थी और आज फिर एक बार जब देश कंपनी के हवाले जा रहा है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी हैं, और इसका शंखनाद बिहार से किया जा रहा है.

अब सवाल ये है कि बिहार के इस सदाकत आश्रम से जिस तरह कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेताओं महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, मौलाना मजहरूल हक, जेसे नेताओं ने देश की आजादी के लिए कई महत्वपूर्ण रणनीतियां रचीं, क्या आज की कांग्रेस भी उस ईमानदारी और लगन से अपनी दिशा तय कर पाएगी, जो उसे बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाने में कामयाबी दिला सके और बकौल कांग्रेस देश को कंपनी के हवाले किए जाने की दूसरी लड़ाई लड़ सके.

खोई विरासत की तलाश में कांग्रेस!

सवाल ये भी है कि क्या ये सदाकत आश्रम एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है?, जहां से कांग्रेस कार्यसमिति की पहली बैठक 1940 हुई थी और अब 85 साल बाद 2025 में कांग्रेस फिर से अपनी खोई जमीन तालाश कर रही है. भले ही बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम जो भी हो, लेकिन चुनाव से ठीक पहले, यह आयोजन एक दिलचस्प ऐतिहासिक घटनाक्रम को जरूर गढ़ गया. अब आज की कांग्रेस अपनी खोई विरासत इसी सदाकत आश्रम से तालाश कर रही है, जहां अजादी के मतवाले 'सदाकत' यानि सच्चाई के साथ लड़े थे. 

ये भी पढ़ें: CWC Meeting: पटना में सीडब्ल्यूसी मीटिंग के क्या हैं अहम मुद्दे? चुनावी साल में बिहार में बैठक की अहमियत

Published at : 24 Sep 2025 03:39 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS CWC Meeting
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आपको पता भी है हमारी स्थिति, कितने घंटे सो पाते हैं? बार-बार सुनवाई की मांग कर रही वकील से बोले जस्टिस सूर्यकांत
आपको पता भी है हमारी स्थिति, कितने घंटे सो पाते हैं? बार-बार सुनवाई की मांग कर रही वकील से बोले जस्टिस सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
विश्व
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
क्रिकेट
332 दिन बाद मैदान पर फिर होगी इस खिलाड़ी की वापसी, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिलेगा मौका
332 दिन बाद मैदान पर फिर होगी इस खिलाड़ी की वापसी, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिलेगा मौका
Advertisement

वीडियोज

कुमकुम भाग्य को गंगा माई की बेटियां से रिप्लेस किया गया, सृष्टि जैन ने पंथ के अनुसरण पर खुलकर बात की
रामलीला, अध्यात्म, शाका लाका बूम बूम, बचपन की फेम से लेकर लाइव पर्फॉर्मन्सेस फीट। किंशुक वैद्य
R.K. Singh New Party: BJP छोड़ने के दिए संकेत, बनाएंगे अलग Party?
Bad things about Bollywood: सहर बांबा का कहना है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, यहां तक ​​कि स्टार किड्स के लिए भी नहीं!
Delhi Ashram Molestation: आश्रम प्रशासन ने आरोपी स्वामी चैतन्यनंद को पद से हटाया | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आपको पता भी है हमारी स्थिति, कितने घंटे सो पाते हैं? बार-बार सुनवाई की मांग कर रही वकील से बोले जस्टिस सूर्यकांत
आपको पता भी है हमारी स्थिति, कितने घंटे सो पाते हैं? बार-बार सुनवाई की मांग कर रही वकील से बोले जस्टिस सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
विश्व
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
क्रिकेट
332 दिन बाद मैदान पर फिर होगी इस खिलाड़ी की वापसी, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिलेगा मौका
332 दिन बाद मैदान पर फिर होगी इस खिलाड़ी की वापसी, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिलेगा मौका
टेलीविजन
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
लाइफस्टाइल
Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
हेल्थ
Tuberculosis Diagnosis AI: इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
नौकरी
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget