'महागठबंधन की उल्टी गिनती शुरू', प्रेम कुमार बोले- ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा INDIA अलायंस

बिहार की सियासत में जारी बयानबाजी के बीच सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की 'उल्टी गिनती' शुरू हो चुकी है और इसका नजारा जनता साफ देख रही है. डॉ. प्रेम कुमार के मुताबिक, महागठबंधन अब सिर्फ नाम का रह गया है, अंदरूनी कलह के चलते यह ताश के पत्तों की तरह बिखरता नजर आ रहा है.

उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते-आते यह गठबंधन पूरी तरह से अलग-अलग कुनबों में बंट जाएगा. क्योंकि इनके पास न कोई नीति है, न नीयत और न ही कोई विजन. मंत्री ने कहा कि इनका एकमात्र मकसद सत्ता पर काबिज होना है, विकास इनकी प्राथमिकता कभी रही ही नहीं है.

बिहार में कांग्रेस की खराब हो चुकी है स्थिति- डॉ. प्रेम कुमार

डॉ. प्रेम कुमार ने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कांग्रेस की बिहार में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उनके खिलाफ खुद राजद उम्मीदवार उतार रही है. उन्होंने व्यंग्य में कहा कि कांग्रेस लालू यादव के कंधे पर चढ़कर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अब खुद लालू ने उन्हें झटका दे दिया है. सहकारिता मंत्री ने दावा किया कि जनता अब सब देख और समझ चुकी है कि महागठबंधन की लड़ाई सिर्फ कुर्सी की है. उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत विकास के लिए ये लोग एकजुट हुए हैं. लेकिन जनता ने इनके असली चेहरे पहचान लिए हैं और अब इन पर भरोसा नहीं कर रही है.

बिहार में विकास का एक ही रास्ता है एनडीए गठबंधन- प्रेम कुमार

एनडीए की एकजुटता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में विकास का एक ही रास्ता है- एनडीए गठबंधन. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी बिहार की जनता की पहली पसंद हैं. उन्होंने कहा कि एनडीए मजबूत और संगठित होकर मैदान में उतरा है, जबकि महागठबंधन बिखराव की स्थिति में है.

विकास के मुद्दे पर एनडीए पर भरोसा कर रही है जनता

सीएम फेस के सवाल पर डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि इस विषय पर निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का होता है. यह मेरा दायरे का विषय नहीं है. हाई लेवल पर जो भी फैसला होगा, हम उसका सम्मान करेंगे. अंत में मंत्री ने कहा कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है और विकास के मुद्दे पर एनडीए पर भरोसा कर रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले चुनावों में एनडीए की सरकार फिर से बनेगी और जनता एक बार फिर विकास के रास्ते को चुनेगी.