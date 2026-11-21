प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (21 नवंबर, 2026) 'नीतीश सेतु' का उद्घाटन करने वाले हैं. इससे पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) ने उनके बिहार दौरे पर बड़ा बयान दिया है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बिहार आना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय नहीं आना चाहिए. बिहार को लेकर जितनी चिंता और ध्यान प्रधानमंत्री को देना चाहिए, उतना नहीं दिया जा रहा है. PK ने नीतीश सेतु का श्रेय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया. साथ ही बिहार के विकास और पलायन को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछे.

प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश सेतु के निर्माण का ठेका 2014 से पहले ही दिया गया था. 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी. उन्होंने कहा कि इस पुल का पूरा श्रेय नीतीश कुमार को मिलना चाहिए.

PK ने आरजेडी और बीजेपी दोनों के दावों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि यह पुल नीतीश कुमार की सोच का नतीजा है. नीतीश के नाम पर पुल होने से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए. जब पीएम मोदी के नाम पर ट्रेन चल सकती है तो नीतीश के नाम पर पुल भी हो सकता है.

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12 साल में बिहार दूसरे राज्यों से पिछड़ा

PK ने प्रधानमंत्री से पूछा कि बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले कब आगे बढ़ेगा? उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, शिक्षा और अर्थव्यवस्था के कई पैमानों पर बिहार पीछे है. 2014 के बाद भी राज्य की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है. उन्होंने सवाल किया कि बिहार से पलायन कब रुकेगा और बाढ़ से लोगों को राहत कब मिलेगी? उन्होंने डबल इंजन सरकार से इन सवालों का जवाब मांगा.

सात निश्चय लागू करने की दी नसीहत

प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नामकरण करने से बेहतर होता कि सरकार उनके सात निश्चय को ईमानदारी से लागू करती. इससे पूर्व मुख्यमंत्री का ज्यादा सम्मान होता. उन्होंने कहा कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय लगातार नीचे जा रही है. सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए.

भर्ती में भ्रष्टाचार और JDU पर भी निशाना

विधानसभा और विधान परिषद की भर्तियों में धांधली के आरोपों पर PK ने कहा कि पिछले डेढ़ साल से इस बारे में शिकायतें सामने आ रही हैं. कई नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हुआ और मामला सामने आने के बाद कुछ नियुक्तियां रद्द की गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के विभागों में बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है. PK ने यह भी दावा किया कि जेडीयू को अमित शाह चला रहे हैं और पार्टी को राजनीतिक रूप से कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने जेडीयू के भविष्य पर भी सवाल उठाए.

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