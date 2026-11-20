मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी को लेकर परिवार जश्न में डूबा है. शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) को पटना के शगुना मोड़ स्थित एक हॉल में तिलक समारोह हुआ. इस कार्यक्रम में परिवार और रिश्तेदार के साथ कई नेता-मंत्री पहुंचे थे. तिलक समारोह में अनंत सिंह के बड़े दामाद भी पहुंचे थे.

अनंत सिंह के बड़े दामाद कुमार पुनीत ने कहा, "बहुत अच्छा लग रहा है, शिवांगी की शादी होने वाली है. हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत खुश हैं. हम तो बचपन से जितने भी अपने मेरे इन-लॉज के बच्चे हैं, सबको हमने अच्छे से रखा ही है और छोटी से, उसका नाम घर का छोटी है, सब काफी लगाव रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि चलो कि शादी हो रही है और ऋषिकेश को बहुत-बहुत बधाई..."

पटना, बिहार: विधायक अनंत सिंह के पहले दामाद कुमार पुनीत ने कहा, "बहुत अच्छा लग रहा है, शिवांगी की शादी होने वाली है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत खुश हैं। हम तो बचपन से जितने भी अपने मेरे इन-लॉज़ के बच्चे हैं, सबको हमने अच्छे से रखा ही है और छोटी से, उसका नाम घर का छोटी है, सब काफी लगाव रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि चलो कि शादी हो रही है और ऋषिकेश को बहुत-बहुत बधाई..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 20, 2026

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गिरिराज सिंह से लेकर कई नेता पहुंचे

अनंत सिंह की बेटी के तिलक समारोह में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंचे थे. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तीन विधायक आलोक सिंह, माधव आनंद और रामेश्वर महतो भी शामिल हुए. कुछ देर रुकने के बाद अनंत सिंह रिसॉर्ट से निकल गए. अनंत सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिल के साथ पहुंचे थे. उनके पहुंचने के बाद भीड़ जुट गई. लोग उत्साहित नजर आए.

लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा उन 100 गाड़ियों के काफिले ने खींचा, जो 'तिलक' के लिए लदमा से सगुना मोड़ के लिए निकला. तिलक के लिए निकलने से पहले पैतृक गांव में पारंपरिक रीति-रिवाजों के तहत, होने वाली दुल्हन को कपड़े, गहने, मिठाइयां, फल और 'शगुन' (शुभ भेंट के रूप में नकद राशि) दिए गए. परिवार की महिलाओं ने रस्में निभाईं, शिवांगी के माथे पर 'तिलक' लगाया, 'आरती' उतारी. उसे सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया. इस समारोह में कई रिश्तेदार और परिवार के सदस्य शामिल हुए.

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