बिहार में नीतीश सेतु के उद्घाटन से पहले सियासत तेज हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में इस पुल का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं. इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. इसके बाद वीडियो जारी कर पुल के निर्माण में केंद्र सरकार के योगदान पर सवाल उठाए. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि नाम पर विवाद करने के बजाय काम की बात करनी चाहिए.

तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, 'प्रधानमंत्री जी, बिहार आने से पहले आज आपको आईने के सामने खड़े होकर आत्म साक्षात्कार करना चाहिए कि बिहार के जिस सेतु का रिबन काटने आ रहे हैं, उसमें आपका एक कण और फूटी कौड़ी का भी योगदान क्यों नहीं है?' उन्होंने प्रधानमंत्री से बिहार के लिए किए गए वादों और दावों को दोहराने की भी चुनौती दी.

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पांच हजार करोड़ की लागत से बना है पुल

जारी वीडियो में तेजस्वी ने दावा किया कि नीतीश सेतु के निर्माण में केंद्र सरकार ने कोई आर्थिक मदद नहीं दी. उन्होंने कहा कि पुल का निर्माण करीब पांच हजार करोड़ रुपये की लागत से होना था. राज्य सरकार ने अपने खर्च पर काम कराया. इसके लिए करीब एक हजार करोड़ रुपये का कर्ज भी लिया गया. तेजस्वी ने कहा कि पुल की शुरुआत महागठबंधन सरकार के समय हुई थी. उन्होंने बीजेपी की केंद्र सरकार पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया. इस दौरान उन्होंने कहावत कही- 'माल महाराज का, मिर्जा खेले होली.'

प्रधानमंत्री जी, बिहार आने से पूर्व आज आपको आईने के सामने खड़े होकर एक बार आत्म साक्षात्कार अवश्य करना चाहिए कि बिहार के जिस सेतु का रिबन काटने आ रहे है उसमें उनका एक कण और फूटी कौड़ी का भी योगदान क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी, जितने वादे और झूठ आपने बिहार को दिए, उनको आज कृपया फिर रिपीट कर दीजिएगा। कीजिएगा ना? — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 21, 2026

चिराग पासवान का पलटवार- नाम में क्या रखा है?

तेजस्वी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'काम पर बात कीजिए, नाम में क्या रखा है? अगर काम किया होता तो आज आपका भी नाम होता, आपके परिवार का भी नाम होता.' चिराग ने कहा कि तेजस्वी को जितने नामों पर विवाद करना है, करें. एनडीए सरकार काम करती रहेगी. उन्होंने तेजस्वी को अपना छोटा भाई भी बताया.

#WATCH पटना: तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "काम पर बात कीजिए, नाम में क्या रखा है? अगर काम किया होता तो आज आपका भी नाम होता, आपके परिवार का भी नाम होता.. जितने नाम को लेकर आपको विवाद खड़े करने हैं, आप कीजिए। आप नाम की बात कीजिए, हम लोग काम करते रहेंगे।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 20, 2026

नीतीश कुमार के योगदान को सम्मान देने की बात

चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक कद देखते हुए सेतु का नाम उनके नाम पर रखना कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं है. यह सिर्फ एक शुरुआत है. केंद्र और राज्य सरकार की भावना उन्हें सम्मान देने की है, जिन्होंने करीब दो दशक तक बिहार का नेतृत्व किया. उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से औद्योगिक विकास का रास्ता खुला है. सड़कें बनने से इलेक्ट्रॉनिक सिटी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसी परियोजनाएं संभव हो रही हैं. चिराग ने कहा कि अगले साल बिहार में कई बड़े काम होंगे. उन्होंने दोहराया कि विपक्ष नाम की बात करता रहे, सरकार काम करती रहेगी.

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