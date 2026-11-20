पीएम नरेन्द्र मोदी शनिवार (20 नवंबर) को बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी पर बने पुल 'नीतीश सेतु' का उद्घाटन करेंगे. इस पुल का नाम प्रदेश के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के नाम पर रखा गया है. इस पुल को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरा है. उन्होंने कहा इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली लेकिन श्रेय लेने के लिए पूरी कोशिश कर रही है.

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, ''प्रधानमंत्री जी, इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक पैसा भी नहीं दिया गया है. इस पुल का उद्घाटन 1 साल 5 महीने पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था.''

Respected PM Sir, Not a single paisa from Union Government given for this project. This bridge was inaugurated 1 year 5 months ago by then CM Sh. Nitish Kumar This bridge has been operational for last 17 months. I’ll so it’s beyond understanding of people of Bihar that why you are inaugurating it again? Is it because you wish to have a plaque installed bearing your name, that too without any contribution from central government. So Please refrain from arrogating credit for this endeavour and engaging in unwarranted self-aggrandizement. — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 20, 2026

'श्रेय लेने की कोशिश न करें और बिना वजह अपनी ही तारीफ से बचें'

उन्होंने आगे लिखा, ''यह पुल पिछले 17 महीनों से चालू है. बिहार की जनता को यह समझ नहीं आ रहा है कि आप इसका उद्घाटन दोबारा क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कि आप अपना नाम लिखी एक पट्टिका लगवाना चाहते हैं, वह भी तब जब इसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान ही नहीं है?

इसलिए, कृपया इस काम का श्रेय लेने की कोशिश न करें और बिना वजह अपनी ही तारीफ करने से बचें.''

नीतीश सेतू के निर्माण पर कितनी आई लागत?

बता दें कि नीतीश सेतू के निर्माण पर 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है. 9.76 किलोमीटर लंबा छह लेन का यह पुल वैशाली जिले के बिदुपुर प्रखंड को पटना के बाहरी इलाके में स्थित कच्ची दरगाह से जोड़ता है. पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के अध्यक्ष नीतीश कुमार के सम्मान में इसका नाम ‘नीतीश सेतु’ रखा गया है. नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते ही इस परियोजना की परिकल्पना की गई थी और उनके कार्यकाल में ही यह लगभग पूरी हुई.

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