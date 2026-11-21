मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी की भव्य तैयारियों को लेकर बिहार में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. आरजेडी सांसद मीसा भारती ने शादी के खर्च पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग से पूछा है कि इतनी बड़ी शादी के लिए पैसा कहां से आ रहा है. वहीं, अनंत सिंह ने शादी में भारी खर्च होने के दावों को खारिज किया है. उनका कहना है कि इंतजामों में उनके दोस्त मदद कर रहे हैं.

अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को बाढ़ के नदवां गांव में होनी है. शादी में करीब 4 लाख मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है. आयोजन के लिए ताजमहल की तर्ज पर टेंट लगाया जा रहा है. इसके अलावा घुड़दौड़ का भी आयोजन होगा.

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मीसा भारती ने ED और आयकर विभाग से पूछा सवाल

आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी हुई थी, तब उनके परिवार को जांच एजेंसियों ने नोटिस भेजे थे. अब अनंत सिंह की बेटी की शादी में इतनी भव्य तैयारियां हो रही हैं तो ED और आयकर विभाग उनसे खर्च का हिसाब क्यों नहीं मांग रहे हैं? उन्होंने शादी के लिए धन के स्रोत पर सवाल उठाए.

अनंत सिंह बोले- दोस्त उठा रहे खर्च

अनंत सिंह ने शादी में करोड़ों रुपये खर्च होने के दावों को गलत बताया. उन्होंने कहा कि कोई बड़ा पैसा खर्च नहीं हो रहा है. शादी के इंतजामों पर जो भी खर्च आ रहा है, उसे उनके दोस्त उठा रहे हैं. दोस्तों ने टेंट लगाने और दूसरी व्यवस्थाओं में मदद की है.

शादी के बाद सरेंडर करने की कही बात

अनंत सिंह ने कहा कि बेटी की शादी पूरी होने के बाद वह सरेंडर कर देंगे और जेल चले जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है. अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है और उनके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामले झूठे हैं.

जेडीयू से निकाले जाने के बाद भी विवाद

अनंत सिंह को जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों और एमएलसी नीरज कुमार के साथ विवाद के बाद पार्टी से निकाल दिया था. पार्टी ने उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश भी की थी. अब बेटी की शादी की तैयारियों को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है.

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