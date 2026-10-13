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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'जब तक यह समस्या नहीं निपटेगी तब तक...', प्रोटेस्ट पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा

'जब तक यह समस्या नहीं निपटेगी तब तक...', प्रोटेस्ट पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा

बिहार के बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने देश में सीईसी के खिलाफ हो रहे आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि समस्या निपटने तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 13 Oct 2026 08:37 AM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और वोट चोरी के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन जारी हैं. इस दौरान इंडिया गठबंधन के घटक दलों द्वारा सीईसी के इस्तीफे की मांग की जा रही है. इस बीच जनसुराज संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया सामने आई है. प्रशांत किशोर ने कहा, "देश में समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी आज चुनाव की प्रक्रिया से सहमति नहीं है वो आंदोलन कर रहा है."

प्रशांत ने आगे कहा, "वो छात्र आंदोलन कर रहे हैं जो शिक्षा व्यवस्था से परेशान हैं. पेपर लीक से नाराज हैं. वो युवा आंदोलन कर रहे हैं जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं. ऐसे में जब तक यह समस्या नहीं निपटेगी तब तक यह आंदोलन किसी न किसी झंडे, किसी न किसी बैनर और किसी न किसी नेता के नेतृत्व में चलता ही रहेगा. रुकने वाला नहीं है."

राहुल गांधी भी चाहेंगे तो नहीं रुकेगा- प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने मुद्दे पर आगे कहा कि हम पिछले कई महीनों पहले भी यह कह चुके हैं कि अगर ये रुक जाएगा या मैनेज कर लिया जाएगा. अगर राहुल गांधी भी चाहेंगे तो भी नहीं रुकेगा क्योंकि लोगों की जो समस्या है उसको लेकर लोग नाराज हैं और सड़क पर डंडा खाने को तैयार हैं, लेकिन चुप बैठने को तैयार नहीं हैं.

प्रशांत किशोर ने समस्याओं पर कहा, "देश में मुख्य समस्या शिक्षा का जो बड़े स्तर पर व्यवसायिककरण हुआ है, कोचिंग संस्थाओं का जो प्रभुत्व बढ़ा है. उससे पेपर लीक होना शुरू हुआ. साथ ही अर्थव्यस्था में जो गिरावट आई है और एआई के प्रभाव की वजह से वाइट कॉलर जॉब में भारी कमी आ रही है."

'लाखों बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है'

उन्होंने आगे कहा, "जो बच्चे पढ़ लिखकर निकल रहे हैं पहले उनको बड़ी संख्या में टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां हायर करती थीं. अब वाइट कॉलर वाले लाखों बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है." विधायक का यह भी कहना है कि अर्थव्यवस्था या कृषि में जो कमजोरी है और जो गरीब था वो पहले से परेशान था. अब यह दोनों जुड़ गए. ऐसे में शिक्षा, शिक्षा का व्यवसायिककरण, पेपर लीक और बेरोजगारी को अगर जोड़ें तो समाज का एक बड़ा वर्ग इससे प्रभावित है और इसलिए यह आक्रोश देश में दिख रहा है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Bankipur News Jantar Mantar PRASHANT KISHOR BIHAR NEWS CJP Protest
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