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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजहां था मातम वहां VIP कुर्सी लेकर पहुंचे जीतन राम मांझी? भड़के लोग!

जहां था मातम वहां VIP कुर्सी लेकर पहुंचे जीतन राम मांझी? भड़के लोग!

गयाजी जिले के खिजरसराय में एक महिला कांति देवी की ईंट से वार कर हत्या कर दी गई थी. रविवार को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मांझी गए थे. उन्होंने मुलाकात की तस्वीर एक्स पर शेयर की है.

Written By : अजीत कुमार |  Updated at : 12 Oct 2026 10:47 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. फोटो में वे नई चमचमाती कुर्सी पर बैठे हुए हैं. यह तस्वीर गयाजी जिले के खिजरसराय की है. बीते रविवार (11 अक्टूबर, 2026) को वे भूईं टोली में दलित महिला कांति देवी की हत्या के बाद उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे.

पीड़ित परिवार से मिलने के दौरान जिस अंदाज में वे नई चमचमाती कुर्सी पर बैठे हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए हैं. कई लोग तो तंज कस रहे हैं कि क्या मांझी कुर्सी साथ लेकर गए थे? अलग-अलग यूजर्स अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

परिजनों से बातचीत कर मांझी ने हाल-चाल जाना. हरसंभव मदद का भरोसा दिया. हालांकि, इस मुलाकात की चर्चा कम और जिस चमचमाती नई कुर्सी पर वह बैठे हैं उसकी चर्चा अधिक हो रही है. मांझी ने खुद भी मुलाकात की तस्वीर को अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है.

साथ में कुर्सी लेकर नहीं गए थे मांझी

बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री के आने पर पीड़ित परिवार की ओर से ही कहीं से कुर्सी की व्यवस्था की गई थी. हालांकि इस तरह की तस्वीर सामने आने के बाद लोगों का ध्यान इस बात पर भी गया कि जिस घर में मातम है वहां केंद्रीय मंत्री का इस तरह कुर्सी पर आराम से बैठना कहां तक सही है? 

यह भी पढ़ें- उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा फैसला, रामपुकार सिन्हा को पार्टी से निकाला, जानें वजह

परिजनों ने बताई पूरी बात

जानकारी हो कि कांति देवी की ईंट से वार कर हत्या कर दी गई थी. परिजनों ने जीतन राम मांझी को पूरी बात बताई. यह भी कहा कि घटना के बाद उन्हें डराया-धमकाया भी जा रहा है. इस पर केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि आरोपित देश में कहीं भी हों, उन्हें खोजकर गिरफ्तार कराने के लिए पहल की जाएगी. उन्होंने कहा कि परिवार को डरने की जरूरत नहीं है और प्रशासन से सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा जाएगा.

मुलाकात के दौरान टोले के लोगों ने मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया. ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय नहीं होने से महिलाओं समेत अन्य लोगों को परेशानी होती है. इस पर मौके से ही डीएम से फोन पर बात की और तीन महीने के अंदर शौचालय तथा नल-जल की व्यवस्था कराने की मांग की. उन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवजा, नौकरी संबंधी सहायता की बात कही.

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Published at : 12 Oct 2026 10:47 PM (IST)
Tags :
Jitan Ram Manjhi BIHAR NEWS
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