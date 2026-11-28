उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. पार्टी इस बार अपना स्थापना दिवस बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में मना रही है. इसके लिए रायबरेली को चुना गया है. केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी का इरादा यूपी विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती से लड़ने का है. इसके लिए प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

चिराग पासवान के मुताबिक, स्थापना दिवस के आयोजन का मकसद पार्टी की विचारधारा और विजन को लोगों तक पहुंचाना है. पार्टी आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की तैयारी कर रही है.

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रायबरेली में होगा स्थापना दिवस का बड़ा आयोजन

पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर 28 नवंबर को रायबरेली के जीआईसी मैदान में 'बहुजन भीम संकल्प समागम' आयोजित किया जा रहा है. इसमें चिराग पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. पार्टी सांसद और यूपी प्रभारी अरुण भारती ने आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया है. उन्होंने जिला प्रशासन से भी मुलाकात की थी.

प्रयागराज से शुरू हुई चुनावी गतिविधियां

लोजपा ने यूपी में चुनावी तैयारी के तहत सितंबर में प्रयागराज में 'यूथ बोले तो' कार्यक्रम आयोजित किया था. 27 और 28 सितंबर को हुए इस आयोजन में युवाओं, छात्रों और किसानों से संवाद किया गया. चिराग पासवान ने युवाओं के बीच पार्टी की राजनीतिक योजनाएं रखी थीं. इसके अलावा पार्टी ने प्रदेश में दलित चौपाल और संगठन की बैठकें भी आयोजित की हैं

VIDEO | Lucknow, Uttar Pradesh: On foundation day of Lok Janshakti Party (Ram Vilas), Union Minister Chirag Paswan says, "This time, the Lok Janshakti Party has decided to celebrate the party's foundation day in Uttar Pradesh on a grand scale. The state unit has chosen Raebareli as the venue for the celebrations. Everyone knows that the Lok Janshakti Party (Ram Vilas) is preparing for the upcoming Assembly elections in Uttar Pradesh. We intend to contest the elections with strength. Several major party programmes are being organised in every district of Uttar Pradesh. The objective behind holding an important event like the foundation day in the state is to take the party's ideology and vision to the people so that the party can put up a strong performance in the upcoming Assembly elections." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2026

वाराणसी में हुई नव संकल्प महासभा

नवंबर में पार्टी ने वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज में 'नव संकल्प महासभा' आयोजित की. इसमें चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने और चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील की. पार्टी ने प्रदेश के अलग-अलग मंडलों में ऐसी सभाएं करने की योजना बनाई है. अक्टूबर में लखनऊ में पार्टी संस्थापक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर भी बड़ा कार्यक्रम हुआ था.

सभी 403 सीटों पर तैयारी का दावा

लोजपा (राम विलास) यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर संगठन मजबूत करने में जुटी है. पार्टी ने 101 सीटों पर विशेष रूप से चुनावी तैयारी शुरू की है. प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने हाल ही में कानपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन विस्तार पर चर्चा की थी. चिराग पासवान ने भी कहा है कि गठबंधन को लेकर फैसला बाद में होगा, लेकिन पार्टी चुनाव की तैयारी पूरी मजबूती से करेगी.

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