जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से सवाल किया कि आखिर वे इन विधेयकों का विरोध क्यों कर रहे हैं? संजय झा ने कहा कि कांग्रेस को साफ बताना चाहिए कि वह महिला आरक्षण के पक्ष में है या नहीं.

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को अपने परिवार के लोगों के अलावा किसी और की चिंता नहीं है. कुछ लोग सिर्फ अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाने में लगे हैं. संजय झा ने कहा कि महिला आरक्षण लागू होने से राजनीति में आने की इच्छुक महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.

यह भी पढ़ें: बिहार: माफिया भगत यादव पर EOU का शिकंजा, पत्नी-बेटे समेत हुआ गिरफ्तार

कांग्रेस बताए, महिला आरक्षण का विरोध क्यों?

संजय झा ने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि महिला आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पास होने से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा. यह आधी आबादी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी. उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की.

परिसीमन से सांसदों की संख्या बढ़ने का तर्क

परिसीमन विधेयक का समर्थन करते हुए संजय झा ने कहा कि देश की आबादी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में सांसदों के लिए अपने पूरे क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल होता है. कई सांसद पांच साल में भी अपने क्षेत्र के सभी इलाकों में नहीं पहुंच पाते. उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद सीटें बढ़ेंगी तो सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी. इससे जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लोगों से ज्यादा मिल सकेंगे और विकास कार्यों पर बेहतर ध्यान दे पाएंगे.

नीतीश कुमार के महिला आरक्षण मॉडल का किया जिक्र

संजय झा ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही महिलाओं को आरक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाने का काम किया है. उन्होंने इसे पूरे देश के लिए उदाहरण बताया. उनका कहना है कि महिला आरक्षण से राजनीति में नई महिलाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा.

इंडिया गठबंधन की बैठक पर भी उठाए सवाल

इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर भी संजय झा ने विपक्ष पर हमला बोला. उन्होंने पूछा कि गठबंधन के नेता बैठक क्यों कर रहे हैं और क्या वे दोनों विधेयकों का विरोध करेंगे? उन्होंने कहा कि विपक्ष को केवल विरोध करने के बजाय उसका कारण भी बताना चाहिए. संजय झा ने कहा कि जो लोग इन विधेयकों का महत्व समझते हैं, वे उनका समर्थन करेंगे. उन्होंने कांग्रेस से महिला आरक्षण और परिसीमन पर अपना पक्ष स्पष्ट करने की मांग की.

यह भी पढ़ें: तेजस्वी का डबल अटैक! महिला आरक्षण पर सवाल, अशोक चौधरी पर तंज