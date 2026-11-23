बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 43 लाख परिवारों को पक्का मकान मिलने के दावे पर सियासत तेज हो गई है. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के बयान पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सरकार से पंचायत और प्रखंड के हिसाब से आवास निर्माण का आंकड़ा सार्वजनिक करने की मांग की है.

सोमवार (23 नवंबर, 2026) को प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बिहार में 43 लाख परिवारों को घर मिला है तो इसका मतलब है कि राज्य के हर पांचवें परिवार को सरकार ने मकान दिया है. उन्होंने कहा कि श्रवण कुमार अपने विधानसभा क्षेत्र में ही जाकर ऐसे परिवारों की गिनती करवा दें.

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प्रशांत किशोर ने आंकड़ों पर उठाए सवाल

प्रशांत किशोर ने कहा कि वह अपनी बात पूरे दावे के साथ कह रहे हैं. अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में 43 लाख घर बने हैं तो सरकार को पंचायत और प्रखंड के हिसाब से आंकड़े जारी करने चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार आंकड़े जारी कर देगी तो जन सुराज उसे स्वीकार कर लेगा.

श्रवण कुमार ने क्या दावा किया था?

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कहा था कि बिहार को वर्ष 2016 से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत करीब 49 लाख 16 हजार आवासों का लक्ष्य मिला है. इनमें से लगभग 43 लाख आवास पूरे हो चुके हैं. करीब छह लाख आवासों का निर्माण अभी बाकी है. उन्होंने भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध कराने की पहल की जानकारी भी दी थी

पीएम मोदी ने भी बताया था 43 लाख का आंकड़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 नवंबर को वैशाली में आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि बिहार में 43 लाख परिवारों को पक्के मकान मिले हैं. उन्होंने बताया था कि अगस्त में 11 लाख और आवास मंजूर किए गए हैं. इसी दावे पर प्रशांत किशोर ने सवाल उठाए हैं.

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