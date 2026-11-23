पर्यटन सीजन शुरू होते ही बिहार का अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बोधगया विदेशी सैलानियों से गुलजार होने लगा है. अमेरिका, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और कंबोडिया समेत कई देशों से बौद्ध श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं. सुबह से ही महाबोधि मंदिर परिसर में विदेशी पर्यटकों और बौद्ध भिक्षुओं की चहल-पहल दिखाई दे रही है.

इन दिनों पूरा बोधगया बुद्धमय नजर आ रहा है. मंदिर परिसर में कहीं सामूहिक प्रार्थना हो रही है तो कहीं श्रद्धालु भगवान बुद्ध की पूजा और ध्यान में लीन हैं. बौद्ध मंत्रों की गूंज से माहौल आध्यात्मिक हो गया है.

महाबोधि मंदिर में विदेशी श्रद्धालुओं की भीड़

महाबोधि मंदिर में सुबह से ही विदेशी पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो जाता है. श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध के दर्शन कर पूजा-अर्चना कर रहे हैं. कई देशों से आए बौद्ध भिक्षु और अनुयायी एक साथ बैठकर ‘बुद्धं शरणं गच्छामि’ का पाठ कर रहे हैं. इससे मंदिर परिसर में भक्ति और शांति का माहौल बना हुआ है.

बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान और साधना

महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित पवित्र बोधिवृक्ष विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. यहां कई श्रद्धालु घंटों बैठकर ध्यान और साधना कर रहे हैं. कोई शांत वातावरण में प्रार्थना कर रहा है तो कोई भगवान बुद्ध के जीवन और उनके संदेशों को समझने में समय बिता रहा है. अलग-अलग देशों की भाषा और संस्कृति के लोग यहां एक साथ आध्यात्मिक अनुभव ले रहे हैं.

कठिन चीवर दान समारोह में शामिल हो रहे श्रद्धालु

पर्यटन सीजन के साथ ही महाबोधि मंदिर और विभिन्न देशों की बौद्ध मोनास्ट्री में धार्मिक आयोजनों का दौर शुरू हो गया है. इन दिनों कठिन चीवर दान समारोह आयोजित किया जा रहा है. इसमें विभिन्न देशों से आए बौद्ध श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं. धार्मिक अनुष्ठानों के साथ पर्यटक बोधगया के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण कर रहे हैं.

होटल, बाजार और पर्यटन कारोबार में लौटी रौनक

विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने से बोधगया के बाजारों में भी चहल-पहल बढ़ गई है. होटल, रेस्टोरेंट और स्थानीय पर्यटन कारोबार को इसका फायदा मिल रहा है. पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को आने वाले दिनों में सैलानियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.

बोधगया एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध आस्था और संस्कृति के बड़े केंद्र के रूप में अपनी पहचान मजबूत करता नजर आ रहा है. यहां पहुंच रहे विदेशी श्रद्धालु भगवान बुद्ध के संदेशों को महसूस कर रहे हैं. इससे शहर में धार्मिक पर्यटन के साथ आर्थिक गतिविधियां भी तेज हो रही हैं.