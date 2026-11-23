बिहार विधान परिषद में नवनिर्वाचित आठ सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आज सोमवार, 23 नवंबर को विधान भवन में हुआ. इस मौके पर जनसुराज के प्रशांत किशोर, मंत्री रामकृपाल यादव, मंत्री दिलीप जायसवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दीं. नेताओं ने उम्मीद जताई कि नए सदस्य अपने संवैधानिक दायित्वों का बेहतर तरीके से पालन करेंगे और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

शपथ लेने वाले आठ सदस्यों में पटना स्नातक सीट से नीरज कुमार, दरभंगा स्नातक सीट से अनिल कुमार झा, तिरहुत स्नातक सीट से बंशीधर ब्रजवासी और कोसी स्नातक सीट से डॉ. एनके यादव शामिल हैं.

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वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से पटना सीट पर डॉ. संजीव कुमार, दरभंगा सीट पर डॉ. सुरेश प्रसाद राय, तिरहुत सीट पर डॉ. नरेंद्र प्रसाद सिंह और सारण सीट पर डॉ. राहुल राज ने शपथ ली

प्रशांत किशोर ने दी सभी को शुभकामनाएं

जनसुराज के प्रशांत किशोर ने कहा कि सदस्यों का शपथ ग्रहण संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है. सभी साथी सदन में आए और उनकी शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हुई. उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दीं.

पटना, बिहार: जनसुराज विधायक प्रशांत किशोर ने आज बिहार विधान परिषद में नवनियुक्त 8 सदस्यों के शपथ ग्रहण करने पर कहा, "नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सभी साथी यहाँ आए, उनकी शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हुई। उन सभी को शुभकामनाएँ देते हैं..." https://t.co/yHEoXsoBp9 — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 23, 2026

रामकृपाल यादव ने जताई उम्मीद

मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि शपथ लेने वाले सभी आठ सदस्यों को बधाई देते हैं. उम्मीद है कि सभी सदस्य अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे. वे अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से पालन करेंगे.

पटना, बिहार: मंत्री रामकृपाल यादव ने आज बिहार विधान परिषद में नवनियुक्त 8 सदस्यों के शपथ ग्रहण करने पर कहा, "शपथ समारोह में शामिल हुए आठ सदस्यों को शुभकामनाएँ और बधाई देना चाहते हैं। वे अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर ढंग से पालन करेंगे।" https://t.co/qIInjGSZCR — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 23, 2026

दिलीप जायसवाल और संजय सरावगी का संदेश

मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्य छह साल तक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे. उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दीं. वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि सभी विधान पार्षद अपने क्षेत्र के मतदाताओं की जनभावनाओं को पूरा करेंगे. उन्होंने सदस्यों के सफल कार्यकाल की कामना की.

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