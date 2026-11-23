जेडीयू की ओर से मंगलवार (24 नवंबर, 2026) को सभी जिलों में 'सुशासन दिवस: नीतीश संवाद' कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन के बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया है. सोमवार (23 नवंबर, 2026) को वे सहरसा में थे.

पत्रकारों ने आनंद मोहन से सवाल किया कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि जेडीयू को बीजेपी के एजेंट चला रहे हैं. इस पर आनंद मोहन ने कहा कि उन्हीं से पूछिए…"

बिहार में नीतीश सरकार की जरूरत: आनंद मोहन

पीके के सवालों पर किनारा करते हुए आनंद मोहन ने 'नीतीश संवाद' पर बड़ी बात कह दी. उन्होंने कहा, "...यहां जेडीयू के लोग हैं… एक बात मैं जरूर कहूंगा कि 'नीतीश संवाद' की जरूरत नहीं थी नीतीश सरकार की जरूरत थी बिहार में... आपने वोट मांगा था 25 से 30 फिर से नीतीश… जो लोग गिरवी रखे आए हैं सरकार वो लोग आज प्रायश्चित की बात करते हैं. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा."

यह भी पढ़ें- 'नीतीश सेतु' पर राजनीति के बीच प्रशांत किशोर ने कही बड़ी बात, खुश हो जाएगी JDU

क्या है नीतीश संवाद कार्यक्रम?

बिहार के प्रति नीतीश कुमार के ऐतिहासिक योगदान को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया है कि उनके सम्मान में 24 नवंबर की पूर्व संध्या पर यानी 23 नवंबर की शाम को पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपने-अपने घर / कार्यालय की छतों / बालकनी / दरवाजे पर कम-से-कम 11 दीप प्रज्ज्वलित करेंगे. पार्टी के सभी प्रखंड एवं जिला कार्यालय में कम से कम 101 दीप और प्रदेश कार्यालय में 1001 दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे.

इस 'दीपोत्सव' का मकसद नीतीश कुमार के प्रति सम्मान प्रकट करना है और इसे यादगार बनाना है. कल (24 नवंबर) पूरे बिहार में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सुशासन दिवस मनाएंगे. इस कार्यक्रम के जरिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में हुए कामों को लोगों तक पहुंचाएंगे.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह की बेटी की शादी के बीच शिवानंद तिवारी की प्रतिक्रिया, '...अश्लील लगता है'

