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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर विधानसभा उपचुनाव: प्रशांत किशोर इस दिन भरेंगे नामांकन, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं PK

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव: प्रशांत किशोर इस दिन भरेंगे नामांकन, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं PK

Bankipur Bypoll: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट के लिए वो 13 जुलाई को नामांकन करेंगे. बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 3 अगस्त की जाएगी. 

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 09 Jul 2026 12:51 PM (IST)
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  • पीके की जमीनी सक्रियता, बांकीपुर भाजपा का मजबूत गढ़.

बिहार की बांकीपुर सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है. इस सीट से किसी उम्मीदवार की अगर सबसे अधिक चर्चा है तो वो जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, क्योंकि सक्रिय राजनीति में आने के बाद ये पहली बार होगा जब प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे. इसके लिए वो 13 जुलाई को नामांकन करेंगे. बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 3 अगस्त की जाएगी. 

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्य सभा जाने से यह सीट खाली हुई है. उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया था. साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में दीत दर्ज की थी. हालांकि, तब चुनावों को लड़ने से प्नशांत किशोर ने मना कर दिया था. उन्होंने तर्क दिया था कि यह फैसला उनकी पार्टी का है ताकि वो अन्य सीटों के चुनाव प्रचार पर ध्यान दे सकें. 

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पीके 13 जुलाई को करेंगे नामांकन

रिपोर्ट के अनुसार, पीके 13 जुलाई को सुबह 11 बजे पटना समाहरणालय में नामांकन दाखिल करेंगे. उनके मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है. पटना जिले की इस हाई प्रोफाइल सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग होनी है. बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर के अलावा आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता, बीजेपी के अभिषेक कुमार सिन्हा और तेज प्रताप की जन शक्ति जनता दल से वीना मानवी भी मैदान में हैं. 

बांकीपुर में जमीनी स्तर पर सक्रिय रहे पीके

गौर हो कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले के हफ्तों में प्रशांत किशोर बांकीपुर में जमीनी स्तर पर सक्रिय रहे. यहां बड़ी-बड़ी रैलियां आयोजित करने के अपने पुराने तरीके से हटकर, पीके ने पिछले कुछ हफ्तों में बांकीपुर में चुपचाप छोटे स्तर पर जनसभाएं और मोहल्लों में टाउन हॉल मीटिंग्स की थीं. ऐसे में उनको भरोसा है कि जमीनी स्तर पर जनता के साथ पहुंच से उन्हें लाभ मिलेगा.

1995 से बीजेपी का रहा है कब्जा

बता दें कि यह सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है. बीजेपी इस सीट पर 1995 से लेकर आज तक ( पहले पटना वेस्ट, अब बांकीपुर) जीत दर्ज करती आ रही है. इस सीट से पार्टी के अनुभवी नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने चार बार जीत दर्ज की है. नवीन किशोर के बाद उनके बेटे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पांच बार जीत दर्ज की है. यही कारण है कि बीजेपी इस सीट से अपनी जीत के दावे ठोक रही है और पीके के चुनाव लड़ने के निर्णय को उनकी बड़ी भूल बता रही है. 

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Published at : 09 Jul 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
PRASHANT KISHOR BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur ByPoll
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