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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव: 'प्रशांत किशोर ने गलत…', BJP नेता का PK पर हमला, कर दी 'भविष्यवाणी'

बांकीपुर उपचुनाव: 'प्रशांत किशोर ने गलत…', BJP नेता का PK पर हमला, कर दी 'भविष्यवाणी'

Bankipur By-Election: बीजेपी एमएलसी संतोष सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने तो पूरे बिहार में चुनाव लड़ लिया. पहले चुनावी रणनीतिकार थे और अब प्रत्याशी बन गए हैं. पढ़िए और क्या कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 08 Jul 2026 02:48 PM (IST)
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चुनावी नतीजों से पहले बीजेपी के नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) से उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी की जीत निश्चित है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि बांकीपुर क्षेत्र में पार्टी ने काम किया है. विकास के कई कार्य हुए हैं. इस बीच अब बीजेपी के एमएलसी संतोष सिंह ने बड़ा बयान दिया है. साथ ही उन्होंने जन सुराज पार्टी (Jan Suraaj Party) के प्रत्याशी प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) पर भी हमला किया है.

'बस काउंटिंग का इंतजार...' 

तंज कसते हुए बीजेपी एमएलसी संतोष सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर ने तो पूरे बिहार में चुनाव लड़ लिया. पहले चुनावी रणनीतिकार थे और अब प्रत्याशी बन गए हैं. संतोष सिंह ने कहा, "मेरा मानना है कि उन्होंने गलत समय पर गलत निर्णय ले लिया है. बीजेपी को बांकीपुर से कोई नहीं हरा सकता है. निश्चित रूप से जीत होगी. बस काउंटिंग का इंतजार है." 

बांकीपुर में प्रचंड बहुमत से जीत का दावा

बीजेपी नेता ने जीत की भविष्यवाणी कर दी. उन्होंने कहा, "अब वहां (बांकीपुर) कोई कुछ भी कर ले, चाहे तेजस्वी यादव उम्मीदवार दे दें या प्रशांत किशोर लड़ लें, या कोई लड़ ले, बीजेपी जीतेगी. बीजेपी इसलिए जीतेगी क्योंकि बिहार के लोगों का एनडीए गठबंधन पर भरोसा है. बिहार के लोग एनडीए के साथ हैं और बांकीपुर में भी जलवा दिखाएंगे. बांकीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: BJP से प्रत्याशी के ऐलान पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

बता दें कि बीजेपी ने अपनी पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता को बांकीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है. भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक कुमार सिन्हा को प्रत्याशी घोषित किया है. वे कायस्थ जाति से आते हैं. पार्टी में लंबे समय से जुड़े हैं. बीजेपी ही नहीं एनडीए में शामिल अन्य दलों के नेताओं का भी मानना है कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत बांकीपुर से तय है. अब देखना होगा कि चुनाव नतीजों के बाद क्या तस्वीर निकलकर आती है.

यह भी पढ़ें- …तो बांकीपुर सीट से हार जाएगी बीजेपी? RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने बताया जीत का फॉर्मूला!

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Jul 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll
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