बांकीपुर उपचुनाव: 'प्रशांत किशोर ने गलत…', BJP नेता का PK पर हमला, कर दी 'भविष्यवाणी'

चुनावी नतीजों से पहले बीजेपी के नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) से उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी की जीत निश्चित है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि बांकीपुर क्षेत्र में पार्टी ने काम किया है. विकास के कई कार्य हुए हैं. इस बीच अब बीजेपी के एमएलसी संतोष सिंह ने बड़ा बयान दिया है. साथ ही उन्होंने जन सुराज पार्टी (Jan Suraaj Party) के प्रत्याशी प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) पर भी हमला किया है.

'बस काउंटिंग का इंतजार...'

तंज कसते हुए बीजेपी एमएलसी संतोष सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर ने तो पूरे बिहार में चुनाव लड़ लिया. पहले चुनावी रणनीतिकार थे और अब प्रत्याशी बन गए हैं. संतोष सिंह ने कहा, "मेरा मानना है कि उन्होंने गलत समय पर गलत निर्णय ले लिया है. बीजेपी को बांकीपुर से कोई नहीं हरा सकता है. निश्चित रूप से जीत होगी. बस काउंटिंग का इंतजार है."

Kaimur, Bihar: On Jan Suraaj Party founder Prashant Kishor contesting the Bankipur Assembly by-election, BJP MLC Santosh Singh says, "Prashant Kishor wanted to contest elections across Bihar, and now he has chosen Bankipur. Earlier he was a strategist, and now he has become a… pic.twitter.com/qsBAkuK3ju — IANS (@ians_india) July 8, 2026

बांकीपुर में प्रचंड बहुमत से जीत का दावा

बीजेपी नेता ने जीत की भविष्यवाणी कर दी. उन्होंने कहा, "अब वहां (बांकीपुर) कोई कुछ भी कर ले, चाहे तेजस्वी यादव उम्मीदवार दे दें या प्रशांत किशोर लड़ लें, या कोई लड़ ले, बीजेपी जीतेगी. बीजेपी इसलिए जीतेगी क्योंकि बिहार के लोगों का एनडीए गठबंधन पर भरोसा है. बिहार के लोग एनडीए के साथ हैं और बांकीपुर में भी जलवा दिखाएंगे. बांकीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी."

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बता दें कि बीजेपी ने अपनी पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता को बांकीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है. भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक कुमार सिन्हा को प्रत्याशी घोषित किया है. वे कायस्थ जाति से आते हैं. पार्टी में लंबे समय से जुड़े हैं. बीजेपी ही नहीं एनडीए में शामिल अन्य दलों के नेताओं का भी मानना है कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत बांकीपुर से तय है. अब देखना होगा कि चुनाव नतीजों के बाद क्या तस्वीर निकलकर आती है.

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