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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे को लेकर सियासत, जन सुराज ने पूछे 10 सवाल, जवाब देंगे CM सम्राट चौधरी?

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे को लेकर सियासत, जन सुराज ने पूछे 10 सवाल, जवाब देंगे CM सम्राट चौधरी?

Patna-Purnia Expressway Route: जन सुराज की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है. पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के रूट को लेकर सवाल उठाया गया है. पढ़िए पूरी खबर.

Reported By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 17 Jun 2026 06:08 PM (IST)
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पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के रूट को लेकर समस्तीपुर के सरायरंजन क्षेत्र में एक बड़ा विवाद सामने आया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में आने से एक्सप्रेस-वे के रूट को बदला गया है. इस मामले में बुधवार (17 जून, 2026) को पटना में जन सुराज पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. 

पार्टी की ओर से 10 सवालों को उठाया गया है और सम्राट सरकार से जवाब मांगा गया है. हालांकि बीते मंगलवार (16 जून, 2026) को ही पथ निर्माण विभाग की ओर से बयान जारी कर ऐसी खबरों को भ्रामक बताया गया था.

यह भी पढ़ें- बिहार: डिप्टी CM के करीबी के लिए एक्सप्रेसवे का रूट बदला? अब विभाग का बयान आया

नीचे पढ़ें जन सुराज के 10 सवाल

  • यदि रूट में कोई बदलाव नहीं हुआ तो सरकार का मूल डीपीआर, प्रारंभिक अलाइंमेंट व अंतिम स्वीकृति अलाइंमेंट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?
  • सरकार बताए कि सरायरंजन क्षेत्र के प्रभावित लोगों की आपत्तियों पर कितनी सुनवाई हुई व क्या जवाब दिया?
  • सरकार इस बात की स्वतंत्र जांच कराने को तैयार है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति या राजनीतिक हस्ती के दबाव में रूट बदला है या नहीं?
  • यदि 150 से अधिक घर-दुकानें व एक कॉलेज का हिस्सा प्रभावित हो रहा है तो इसके वैकल्पिक मार्गों का अध्यन किया गया है या नहीं?
  • भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौन-कौन से दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं?
  • क्या सरकार प्रभावित परिवारों की सूची, मुआवजा दर, पुनर्वास योजना के दस्तावेज को सार्वजनिक करेगी? 
  • यदि रूट परिवर्तन का आरोप गलत है तो सरकार स्वतंत्र तकनीकी समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से क्यों बच रही है?
  • क्या बिहार में विकास परियोजना का उद्देश्य जनता को सुविधा देना है या कुछ प्रभावशाली लोगों के हितों की रक्षा करना है?
  • सरकार बताए कि परियोजना के तकनीकी आधार पर रूट तय हुआ है या राजनीतिक प्रभाव के आधार पर?
  • क्या मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री पूरे मामले की न्यायिक या उच्च जांच की मांग का समर्थन करेंगे?

बता दें कि सरायरंजन के 24 से अधिक मकान मालिकों-दुकानदारों ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर शिकायत की है. आरोप ये है कि किसी खास व्यक्ति की 10.5 बीघा जमीन प्रोजेक्ट की जद में जा रही थी, जिसके बाद प्रोजेक्ट में बदलाव किया गया. अब इससे 7 गांव, 150 मकान, कुछ दुकानें, केदार संत रामाश्रय कॉलेज का कुछ भाग प्रभावित है.

यह भी पढ़ें- पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे पर बवाल, समस्तीपुर में डिप्टी CM विजय चौधरी के करीबी के लिए रूट बदलने का आरोप

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Jun 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Patna-Purnia Expressway Patna-Purnia Expressway Route
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