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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनवादा में 8 वर्षीय नाबालिग की अपहरण के बाद हत्या, दुष्कर्म की आशंका

नवादा में 8 वर्षीय नाबालिग की अपहरण के बाद हत्या, दुष्कर्म की आशंका

Nawada News In Hindi: नवादा जिले में 8 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर हत्या कर दी गई. शव मंगलवार को घर से 500 मीटर दूर मिला. पुलिस जांच में जुटी है.

Written By : अमन राज |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 28 Jul 2026 04:06 PM (IST)
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बिहार के नवादा जिले में एक 8 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. सोमवार को लापता हुई लड़की का शव आज मंगलवार को पकरीबरामा थाना क्षेत्र के देवधा गांव के पास घर से मात्र 500 मीटर दूर मिला. परिजनों ने सोमवार को ही लड़की के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया था.

नवादा के एसडीपीओ सुजय कुमार ने बताया कि शव बरामद कर लिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही दुष्कर्म की पुष्टि हो सकेगी. उन्होंने कहा कि बच्ची की हत्या कर शव फेंक दिया गया था. पुलिस सभी पहलुओं पर विस्तृत जांच कर रही है.

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पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. इस घटना से स्थानीय स्तर पर आक्रोश फैला हुआ है. शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया. वरिष्ठ अधिकारियों के पहुंचने के बाद रोड जाम खुलवाया गया. ग्रामीणों ने नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है.

घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोग दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर कार्रवाई जारी है. प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है.

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Published at : 28 Jul 2026 04:06 PM (IST)
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