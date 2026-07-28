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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी और अखिलेश का नाम लेकर गिरिराज सिंह बोले, 'मुझे समझ…'

राहुल गांधी और अखिलेश का नाम लेकर गिरिराज सिंह बोले, 'मुझे समझ…'

Giriraj Singh News: नीट पेपर लीक मामले में गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी का साल बर्बाद नहीं हुआ. छात्र प्रतिनिधियों से किए गए वादे पूरे किए गए हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 28 Jul 2026 03:34 PM (IST)
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बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi), अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और विपक्ष के अन्य सांसदों पर हमला किया है. मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष की अन्य पार्टियों ने सदन को बंधक बना लिया है. उन्हें छात्रों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है. 

नीट पेपर लीक मामले में गिरिराज सिंह ने कहा, "जब यह मुद्दा पहली बार उठा था, लगभग 3 मई को, तो प्रधानमंत्री ने तुरंत यह सुनिश्चित करते हुए कहा कि परीक्षा हो और नतीजे घोषित हों. किसी का भी साल बर्बाद नहीं हुआ. इसके बाद, एक नया कानून लाया जा रहा है, एक फास्ट-ट्रैक सिस्टम बनाया जा रहा है और छात्र प्रतिनिधियों से किए गए वादे पूरे किए गए हैं..." 

'समझ नहीं आ रहा कि अब हंगामा क्यों…'

उन्होंने कहा, "जब यह घटना पहली बार हुई थी और प्रधानमंत्री छात्रों की परीक्षाओं के लिए इंतजाम कर रहे थे, तब ये नेता विदेश यात्रा पर थे... छात्रों ने कभी उन्हें अपना प्रतिनिधि नहीं माना. मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे अब इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं..."

यह भी पढ़ें- NEET आंदोलन के छात्रों को सरकारी नौकरी और पेंशन, किसने किया ऐलान?

बिहार बंद के दौरान छात्रों के विरोध-प्रदर्शन में पुलिस फायरिंग की खबरों पर भी गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "बिहार सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम किया. हालांकि सस्पेंशन हुआ लेकिन अगर गहराई से देखें तो कई ऐसे लोग भी इसमें बुरी तरह शामिल थे जो छात्र नहीं थे. 

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मुझे एक घटना याद है जब एक पुलिस स्टेशन पर बम फेंका गया था; ऐसे गैर-छात्र विरोध-प्रदर्शन में घुस आए और छात्रों की बदनामी कराई… ऐसी बात जिस पर खुद छात्रों का ध्यान नहीं गया. अब ऐसी कई बातें सामने आ रही हैं. फिर भी, बिहार सरकार ने वही कदम उठाए जिनकी लोग मांग कर रहे थे..."

यह भी पढ़ें- TRE-3 पेपर लीक: MBBS डॉक्टर गिरफ्तार, संजीव मुखिया गैंग का था

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 28 Jul 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi गिरिराज सिंह Akhilesh Yadav Bihar News
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