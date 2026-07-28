राहुल गांधी और अखिलेश का नाम लेकर गिरिराज सिंह बोले, 'मुझे समझ…'

बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi), अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और विपक्ष के अन्य सांसदों पर हमला किया है. मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष की अन्य पार्टियों ने सदन को बंधक बना लिया है. उन्हें छात्रों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है.

नीट पेपर लीक मामले में गिरिराज सिंह ने कहा, "जब यह मुद्दा पहली बार उठा था, लगभग 3 मई को, तो प्रधानमंत्री ने तुरंत यह सुनिश्चित करते हुए कहा कि परीक्षा हो और नतीजे घोषित हों. किसी का भी साल बर्बाद नहीं हुआ. इसके बाद, एक नया कानून लाया जा रहा है, एक फास्ट-ट्रैक सिस्टम बनाया जा रहा है और छात्र प्रतिनिधियों से किए गए वादे पूरे किए गए हैं..."

#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष की अन्य पार्टियों ने सदन को बंधक बना लिया है। उन्हें छात्रों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। जब यह मुद्दा पहली बार उठा था, लगभग 3 मई को, तो प्रधानमंत्री ने तुरंत यह सुनिश्चित किया कि परीक्षा… pic.twitter.com/SFJ3AwSu7o — ANI_HindiNews (@AHindinews) July 28, 2026

'समझ नहीं आ रहा कि अब हंगामा क्यों…'

उन्होंने कहा, "जब यह घटना पहली बार हुई थी और प्रधानमंत्री छात्रों की परीक्षाओं के लिए इंतजाम कर रहे थे, तब ये नेता विदेश यात्रा पर थे... छात्रों ने कभी उन्हें अपना प्रतिनिधि नहीं माना. मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे अब इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं..."

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बिहार बंद के दौरान छात्रों के विरोध-प्रदर्शन में पुलिस फायरिंग की खबरों पर भी गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "बिहार सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम किया. हालांकि सस्पेंशन हुआ लेकिन अगर गहराई से देखें तो कई ऐसे लोग भी इसमें बुरी तरह शामिल थे जो छात्र नहीं थे.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मुझे एक घटना याद है जब एक पुलिस स्टेशन पर बम फेंका गया था; ऐसे गैर-छात्र विरोध-प्रदर्शन में घुस आए और छात्रों की बदनामी कराई… ऐसी बात जिस पर खुद छात्रों का ध्यान नहीं गया. अब ऐसी कई बातें सामने आ रही हैं. फिर भी, बिहार सरकार ने वही कदम उठाए जिनकी लोग मांग कर रहे थे..."

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