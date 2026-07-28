Exclusive: तेजस्वी का अल्टीमेटम! कल तक मांगें नहीं मानीं तो बिहार बंद!

बिहार की राजनीति में छात्र आंदोलन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार छात्रों की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए राज्य सरकार को सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि केवल पत्र जारी करने से काम नहीं चलेगा, छात्रों की रिहाई सुनिश्चित करनी होगी. अगर बुधवार शाम तक सरकार ने मांगें नहीं मानीं, तो उसके अगले दिन पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में रोड शो के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तक गिरफ्तार छात्रों को नहीं छोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि सरकार को केवल औपचारिक घोषणाएं नहीं, बल्कि वास्तविक कार्रवाई करनी होगी.

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AK-47 फायरिंग की न्यायिक जांच की मांग

तेजस्वी यादव ने छात्रों पर कथित गोलीबारी के मामले में न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि गोली हवा में नहीं चलाई गई, बल्कि निर्दोष युवाओं की छाती छलनी करने की कोशिश की गई. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर गोली चलाने का आदेश किसने दिया और सरकार इस पर जवाब दे.

'बिहार को पुलिसिया गुंडाराज बनाया जा रहा'

राजद नेता ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार बिहार को "पुलिसिया गुंडाराज" की ओर धकेल रही है. उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वे आतंकवादी हों, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

सरकार पर तेजस्वी का हमला