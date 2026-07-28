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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर में BJP को सता रहा हार का डर? खेला हिंदुत्व कार्ड!

बांकीपुर में BJP को सता रहा हार का डर? खेला हिंदुत्व कार्ड!

Bankipur By-Poll: बांकीपुर क्षेत्र में कई जगहों पर हिंदुओं को एकजुट होने और भगवा को वोट देने की अपील वाले पोस्टर लगाए गए हैं. बीजेपी इस उपचुनाव को हर हाल में जीतने के प्रयास में जुट गई है.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 28 Jul 2026 04:39 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का आज (मंगलवार) अंतिम दिन है. इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है. जन सुराज से प्रशांत किशोर जहां दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं तो आरजेडी से तेजस्वी यादव दो दिनों से लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं. ऐसे में बीजेपी को हार का डर सताने लगा है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व कार्ड का सहारा लेती दिख रही है.

बांकीपुर क्षेत्र में कई जगहों पर हिंदुओं को एकजुट होने और भगवा को वोट देने की अपील वाले पोस्टर लगाए गए हैं. यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर की जा रही हैं. लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी को हार का डर होने लगा है?

पटना के छज्जूबाग में एक पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा गया है, "कट्टर हिंदू हम हैं, नहीं तो हमको काट दिया जाता, अपना मत भगवा को दें", और नीचे निवेदक में गोलघर शाखा पटना लिखा गया है. यानी यह साफ नहीं है कि इस पोस्टर को किसने लगवाया है.

बांकीपुर में BJP को सता रहा हार का डर? खेला हिंदुत्व कार्ड!

वहीं दूसरी ओर एक जगह और बड़ा गेट (तोरण द्वार) बनाया गया है जिसके पोस्टर पर लिखा गया है, "गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हमारा वोट भगवा को", ऊपर में लिखा गया है, "काम करना हमारी पहचान है, भ्रम फैलाना विरोधियों का काम है", सबसे नीचे लिखा गया है, "काम किया है, काम करेंगे". इस पोस्टर में नितिन नवीन की तस्वीर लगाई गई है. दूसरी ओर में पार्टी के बांकीपुर से प्रत्याशी नीरज सिन्हा की तस्वीर लगाई गई है.

हिंदुत्व कार्ड से जीतने का प्रयास

इस तरह के पोस्टर और बैनर से कुल मिलाकर सियासी गलियारे में यही चर्चा है कि बीजेपी हिंदुत्व कार्ड के जरिए इस उपचुनाव को जीतने के प्रयास में जुट गई है. बता दें कि बीजेपी इस सीट को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती है. भले यह उपचुनाव है लेकिन पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की बात है. इस सीट को हार जाना किसे किले के ढहना जैसा होगा.

यह भी पढ़ें- NEET आंदोलन के छात्रों को सरकारी नौकरी और पेंशन, किसने किया ऐलान?

उपचुनाव में एनडीए के सभी घटक दलों ने जोर लगा दिया है कि बांकीपुर में किसी तरह भी जीत हो. सभी बड़े से लेकर छोटे नेता जातियों के समीकरण के हिसाब से बांकीपुर के क्षेत्र की गलियों में घूमते नजर आए. 

बता दें कि 3 लाख 80 हजार के करीब बांकीपुर विधानसभा में वोटर हैं. इसमें 88% आबादी हिंदुओं की है. अगर आरजेडी के एमवाई समीकरण को हटा भी दें तो 70% हिंदू वोटर हैं. यही वजह है कि लगातार 30 वर्षों से इस सीट को बीजेपी जीतते आ रही है. इस बार प्रशांत किशोर के कारण बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर वापस लेंगे बांकीपुर से नामांकन? BJP को किया चैलेंज

Published at : 28 Jul 2026 04:38 PM (IST)
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