नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाकर PM मोदी ने कर दी बड़ी गलती? इस नेता का दावा, कहा- 'हम तो…'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार (10 अप्रैल, 2026) को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली. सीएम नीतीश को हर तरफ से बधाई मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के विधायक आईपी गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तंज कसा है.

आईपी गुप्ता सहरसा से विधायक हैं. उन्होंने कहा, "मोदी जी ने नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है. हम तो चाहते हैं कि नीतीश जी दिल्ली गए हैं तो वापस प्रधानमंत्री बनकर लौटें. नीतीश कुमार जी जब बिहार में रहकर नरेंद्र मोदी को पानी पिलाकर रखे थे, अब दिल्ली में रहकर कई सहयोगियों से मिलेंगे और केंद्र सरकार को पानी पिलाएंगे."

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आईपी गुप्ता ने कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली में बैठेंगे और वहां टीडीपी के नेता से बात करेंगे. राहुल गांधी से बात करेंगे. कई नेता से मिलेंगे. देखिए आगे क्या होता है. हम तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनकर लौटें. नीतीश कुमार कब क्या करेंगे यह खुद नीतीश कुमार भी नहीं जानते हैं. यह सबको मालूम है.

12 अप्रैल को पार्टी का पहला स्थापना दिवस

आईपी गुप्ता अपनी पार्टी (इंडियन इंक्लूसिव पार्टी) का पहला स्थापना दिवस 12 अप्रैल को बापू सभागार में मनाने जा रहे हैं. इसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने उक्त बयान दिया है. दूसरी ओर पार्टी के कार्यक्रम को लेकर कहा कि हजारों की संख्या में बिहार-यूपी और नेपाल से लोग पहुंचेंगे. महागठबंधन के बड़े नेता भी शामिल होंगे.

उन्होंने कहा कि अभी तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य ने आने की सहमति जताई है. पार्टी स्थापना दिवस को पान सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी.

वहीं मुकेश सहनी को लेकर आईपी गुप्ता नाराज दिखे. मीडियाकर्मियों ने सवाल पूछा कि महागठबंधन में मुकेश सहनी शामिल हैं तो उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? इस पर उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी को क्यों बुलाएं? सभी को आमंत्रित करना जरूरी नहीं है. ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी ने महागठबंधन को बर्बाद किया है.

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