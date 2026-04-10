पश्चिम बंगाल चुनाव: हुमायूं कबीर पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'ओवैसी ने जिस…', JDU ने क्या कहा?

स्टिंग से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में हड़कंप मच गया है. वीडियो आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर से जुड़ा है जिसमें करोड़ों की डील की बात है. इसके बाद एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर से गठबंधन तोड़ दिया है. बंगाल में ओवैसी की पार्टी (एआईएमआईएम) अब अकेले चुनाव लड़ेगी. हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है. इस पर आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है.

यह सब चलता रहता है: आरजेडी

हुमायूं कबीर पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "परिस्थितियों के हिसाब से गठबंधन बनाए और तोड़े जाते हैं. ओवैसी ने जिस हुमायूं को भाई बताया था, उनके साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया है. उन्हें ऐसा लगा होगा. यह सब चलता रहता है."

'मार्केटिंग का एक नया…'

उधर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर के वायरल वीडियो पर कहा, "हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि हुमायूं कबीर ने इस वीडियो में क्या कहा है. हालांकि, आज की राजनीति में बोलने और राजनीतिक मार्केटिंग का एक नया तरीका विकसित हो गया है, जिसमें जानकारी कुछ नहीं है और बड़ा-बड़ा पटाखा फोड़ रहे हैं..."

पटना, बिहार: JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार ने आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर के वायरल वीडियो पर कहा, "हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि हुमायूं कबीर ने इस वीडियो में क्या कहा है। हालांकि, आज की राजनीति में बोलने और राजनीतिक मार्केटिंग का एक नया तरीका विकसित… pic.twitter.com/HsWmgCu86m — IANS Hindi (@IANSKhabar) April 10, 2026

क्या है मामला?

तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर से जुड़ा एक कथित स्टिंग ऑपरेशन वीडियो जारी किया है. इसमें दावा किया गया है कि वीडियो में कबीर और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच करोड़ों रुपये की डील की बातचीत हो रही है. टीएमसी के मुताबिक, जारी किए गए वीडियो में हुमायूं कबीर कथित तौर पर 1000 करोड़ रुपये की डील की बात करते नजर आ रहे हैं. 300 करोड़ रुपये एडवांस देने का भी जिक्र किया गया है. इसी वीडियो के बाद बवाल बढ़ा है.

वीडियो को लेकर हुमायूं ने क्या कहा?

आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने टीएमसी की ओर से जारी वीडियो को लेकर कहा, "...मैं बॉबी हकीम (फिरहाद हकीम) को चुनौती देता हूं कि वे उस व्यक्ति को सामने लाएं जो वीडियो में दिख रहा है वह व्यक्ति जिसके साथ मैं बैठा हुआ और पैसों के बारे में चर्चा करता हुआ नज़र आ रहा हूं... मेरा किसी के साथ कोई लेना-देना नहीं है..."