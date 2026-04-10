'2 बजकर 15 मिनट पर…', बिहार विधानसभा को उड़ाने की धमकी, E-Mail से मचा हड़कंप

बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी भरे ईमेल में लिखा गया था कि आज (शुक्रवार) दोपहर 2 बजकर 15 मिनट पर साइनाइड गैस के साथ 13 आरडीएक्स और आईईडी को मिलाकर उड़ा दिया जाएगा. ई-मेल में यह भी लिखा गया था कि धमाके के पहले सभी विधायकों को और लोगों को बाहर निकाल लिया जाए.

धमकी मिलने के बाद बिहार विधानसभा में सुरक्षा बढ़ा दी गई. इसके साथ ही विधानसभा में बम स्क्वॉड की टीम छानबीन के लिए पहुंची. हालांकि कुछ मिला नहीं है. स्थानीय थाना और डॉग स्क्वायड की टीम भी मौके पर मौजूद है.

सीवान कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी

दूसरी ओर उधर सीवान में भी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. इसके बाद पूरे कोर्ट परिसर को शुक्रवार को खाली कराया गया. बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह से कोर्ट को या विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. कई बार पहले भी इस तरह के ई-मेल आ चुके हैं.

यह भी पढ़ें- Bihar CM Nitish Kumar: नीतीश कुमार ने ली राज्यसभा की शपथ, अब बिहार के CM पद से देंगे इस्तीफा?

राज्यसभा के चुनाव से आया था ई-मेल

इससे पहले बिहार विधानसभा को पिछले महीने (मार्च) की 13 तारीख को ई-मेल के जरिए धमकी दी गई थी. इसके बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने बैठक बुलाई थी. सचिवालय के वरीय पदाधिकारियों के साथ विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बैठक की थी. सुरक्षा की दृष्टि से पूरे परिसर की जांच कराई गई थी. यह धमकी तब मिली थी जब 16 मार्च को राज्यसभा के लिए मतदान चुनाव होना था. अब एक बार फिर इस तरह की धमकी मिली है.

धमकी के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीम ने विधानसभा परिसर की जांच की है. लगातार इस तरह की धमकी के बाद देखना होगा कि जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है.

यह भी पढ़ें- 'नीतीश कुमार को बधाई नहीं दूंगा', शपथ को लेकर जीतन राम मांझी का हैरान करने वाला बयान