जेडीयू कार्यालय के बाहर निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर पोस्टर लगाया गया है. जिसने बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है. इस पोस्टरों में लिखा है कि नीतीश सेवक मांगें निशांत और हे जनेश्वर, बिहार को अनाथ मत छोड़िए.

साथ ही ‘मिशन विकसित बिहार 2040’ का भी जिक्र किया गया है. जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहे हैं.

आज बिहार सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार

जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला ऐसे समय सामने आया है जब आज नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ लेने जा रहे है और बिहार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे. बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सियासी गलियारों में मंथन जारी है. कुछ खबरों में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने की भी संभावना जताई जा रही है. हालांकि, एनडीए के सहयोगी दलों में असहमति की खबर है.

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निशांत ही नीतीश के अधूरे मिशन को करेंगे पूरा- कार्यकर्ता

इसी बीच जेडीयू के भीतर से लगातार यह आवाज उठ रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए. पोस्टरों में यह भी लिखा गया है कि निशांत ही नीतीश जी के अधूरे मिशन को पूरा करेंगे. पोस्टर पर जेडीयू के कुछ नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं के नाम और तस्वीरें भी लगी हैं. जिससे यह साफ होता है कि यह मांग पार्टी के जमीनी स्तर से उठ रही है. फिलहाल पार्टी नेतृत्व की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस घटनाक्रम ने बिहार की सियासत को और गरमा दिया है.

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