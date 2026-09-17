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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPM मोदी का जलवा! मुस्लिम महिलाओं ने काटा केक, बोलीं- 'लंबे समय तक…'

PM मोदी का जलवा! मुस्लिम महिलाओं ने काटा केक, बोलीं- 'लंबे समय तक…'

बिहार के सासाराम में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर मुस्लिम महिलाएं एकजुट हुईं. इनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में तीन तलाक को लेकर कानून बनाए जाने से बड़ी राहत मिली है.

Written By : रंजन सिंह राजपूत |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 17 Sep 2026 06:53 PM (IST)
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बिहार के सासाराम में गुरुवार (17 सितंबर, 2026) को मुस्लिम समाज की महिलाओं ने उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया. सासाराम समाहरणालय के समीप बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास मुस्लिम महिलाओं ने केक काटा. इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु होने की कामना की गई. 

आयोजन में खासकर मुस्लिम समाज की महिलाओं की मौजूदगी रही. इन महिलाओं का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में तीन तलाक को लेकर कानून बनाए जाने से बड़ी राहत मिली है. इन महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया. 

'लंबे समय तक करते रहें देश का नेतृत्व'

महिलाओं ने कहा कि उनके लिए यह केवल प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि उन मुद्दों को याद करने का भी अवसर है, जिनसे वे अपने जीवन से जुड़ा हुआ मानती हैं. महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए कहा कि वे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करते रहें. 

यह भी पढ़ें- PM मोदी के जन्मदिन पर भड़क गए तेजस्वी यादव, 'पहली बार हुआ है जब…'

मुस्लिम महिलाओं ने केक तो काटा ही साथ ही एक-दूसरे को मिठाई भी खिलाई. कार्यक्रम में पूर्व विधायक ललन पासवान भी मौजूद रहे. स्थानीय मुस्लिम महिला जुलेखा बेगम ने कहा कि तीन तलाक जैसी कुरीति को कानून के जरिए खत्म करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ. मुस्लिम महिलाओं के लिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है. उन्होंने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन को लेकर बधाई दी.

सासाराम में चर्चा का विषय बना कार्यक्रम

सासाराम में मुस्लिम महिलाओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित यह कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना. महिलाओं ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर इसी तरह अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहती थीं.

यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर क्या बोले नीतीश कुमार? ऐसे दी बधाई

Published at : 17 Sep 2026 06:53 PM (IST)
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PM Modi Rohtas BIHAR NEWS
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