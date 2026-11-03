मुश्किल में धीरेंद्र शास्त्री! FIR कराने पहुंचे पप्पू यादव, रोहिणी भी खूब बरसीं

भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी करने के मामले में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए मंगलवार (03 नवंबर, 2026) को संसद मार्ग थाने (दिल्ली) पहुंचे.

उधर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी की आलोचना की है. हालांकि विवाद बढ़ने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर माफी मांग ली है.

संसद मार्ग थाना पहुंचने से पहले पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने लिखा कि वह धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं.

सांसद ने आरोप लगाया कि धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान कृष्ण का अपमान किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें सजा दिलाने के लिए वह कानूनी कार्रवाई करेंगे.

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रोहिणी आचार्य ने भी जताई नाराजगी

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी एक्स पर पोस्ट कर धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया. वे भी खूब बरसीं हैं. उन्होंने लिखा कि भगवान श्रीकृष्ण के त्रिभंग स्वरूप और उनकी लीलाओं पर की गई टिप्पणियों से भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं. रोहिणी ने धीरेंद्र शास्त्री पर आस्था का व्यापार करने और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे बयान देने का आरोप लगाया.

भगवान श्रीकृष्ण जी का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे! सत्ता संरक्षित टुटपुंजिये फरेबी कथावाचक के ख़िलाफ़ आज मैं मुक़दमा दर्ज कराने जा रहा हूं! कृष्ण कन्हैया जी को अपमानित कर यह मूर्ख बेईमान अब माफ़ी मांगने की नौटंकी कर रहा है।इसे छोड़ेंगे नहीं,सजा दिलाकर ही मानेंगे! — Rajesh Ranjan Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) November 3, 2026

करैरा की रामकथा में की थी टिप्पणी

बता दें कि यह विवाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में आयोजित श्रीराम कथा के दौरान शुरू हुआ. धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान राम और श्रीकृष्ण की तुलना करते हुए कहा था कि राम सीधे हैं, जबकि कृष्ण और उनके नाम में टेढ़ापन है. उनकी इस टिप्पणी का वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने विरोध जताया और माफी की मांग की.

धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर मांगी माफी

विवाद बढ़ने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो जारी किया. उन्होंने कहा कि उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला गया. उन्होंने यह टिप्पणी प्रेम और विनोद के भाव में की थी. शास्त्री ने कहा कि भगवान राम और श्रीकृष्ण एक ही हैं और उनमें कोई भेद नहीं है. उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि यदि उनकी किसी बात से किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है, तो वह इसके लिए क्षमा मांगते हैं.

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