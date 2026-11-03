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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमुश्किल में धीरेंद्र शास्त्री! FIR कराने पहुंचे पप्पू यादव, रोहिणी भी खूब बरसीं

मुश्किल में धीरेंद्र शास्त्री! FIR कराने पहुंचे पप्पू यादव, रोहिणी भी खूब बरसीं

भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी को लेकर धीरेंद्र शास्त्री विवादों में हैं. सांसद पप्पू यादव धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मंगलवार को एफआईआर दर्ज कराने संसद मार्ग थाने (दिल्ली) पहुंचे.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 03 Nov 2026 12:56 PM (IST)
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भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी करने के मामले में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए मंगलवार (03 नवंबर, 2026) को संसद मार्ग थाने (दिल्ली) पहुंचे.

उधर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी की आलोचना की है. हालांकि विवाद बढ़ने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर माफी मांग ली है.

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संसद मार्ग थाना पहुंचने से पहले पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने लिखा कि वह धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं.

सांसद ने आरोप लगाया कि धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान कृष्ण का अपमान किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें सजा दिलाने के लिए वह कानूनी कार्रवाई करेंगे.

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रोहिणी आचार्य ने भी जताई नाराजगी

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी एक्स पर पोस्ट कर धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया. वे भी खूब बरसीं हैं. उन्होंने लिखा कि भगवान श्रीकृष्ण के त्रिभंग स्वरूप और उनकी लीलाओं पर की गई टिप्पणियों से भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं. रोहिणी ने धीरेंद्र शास्त्री पर आस्था का व्यापार करने और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे बयान देने का आरोप लगाया.

करैरा की रामकथा में की थी टिप्पणी

बता दें कि यह विवाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में आयोजित श्रीराम कथा के दौरान शुरू हुआ. धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान राम और श्रीकृष्ण की तुलना करते हुए कहा था कि राम सीधे हैं, जबकि कृष्ण और उनके नाम में टेढ़ापन है. उनकी इस टिप्पणी का वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने विरोध जताया और माफी की मांग की.

धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर मांगी माफी

विवाद बढ़ने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो जारी किया. उन्होंने कहा कि उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला गया. उन्होंने यह टिप्पणी प्रेम और विनोद के भाव में की थी. शास्त्री ने कहा कि भगवान राम और श्रीकृष्ण एक ही हैं और उनमें कोई भेद नहीं है. उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि यदि उनकी किसी बात से किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है, तो वह इसके लिए क्षमा मांगते हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 03 Nov 2026 12:52 PM (IST)
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Rohini Acharya BIHAR NEWS PAPPU YADAV Dhirendra Shahstri
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