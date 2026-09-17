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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPM मोदी के जन्मदिन पर भड़क गए तेजस्वी यादव, 'पहली बार हुआ है जब…'

PM मोदी के जन्मदिन पर भड़क गए तेजस्वी यादव, 'पहली बार हुआ है जब…'

तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश पर घेरा है. आरजेडी नेता के साथ-साथ प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 17 Sep 2026 06:02 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी हुआ है कि सभी विद्यालयों और छात्रावासों में 'आशीर्वाद का दीया' जलाया जाएगा. सभी शिक्षकों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी कहा गया है. ऐसे में इस तरह के आदेश पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है.

तेजस्वी यादव ने गुरुवार (17 सितंबर, 2026) को एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "सरकारी आदेश वाला जबरन Happy Birthday to Modi Ji! देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब मार्गदर्शक मंडल की आयु सीमा पार कर चुके किसी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर सरकारी आदेश निकाल 100 करोड़ के सरकारी खर्च पर स्कूलों, सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़क, पुल, पार्क इत्यादि पर दीये जलाना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है."

आगे लिखते हैं, "शिक्षक अब अध्यापन नहीं बल्कि छुट्टी के दिन, रात 7-8 बजे स्कूल पहुंच, दीये जलाकर उनकी रखवाली करेंगे तथा UPSC पास नौकरशाह मोदी जी का स्तुतिगान कर अब अंधभक्ति वाला सबसे difficult पेपर पास कर आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे."

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जन सुराज ने भी उठाए सवाल

दूसरी ओर शिक्षा विभाग के इस आदेश पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "पता चल गया है कि लोग खुद से दीया-बाती न करने वाले हैं… उल्टा भर-भर के गाली पड़ रही है तो बिहार के सरकारी मशीनरी को दीया जलाने के कार्य और कार्यक्रम में लगाया गया है. बिहार में लोग पूछ रहे हैं कि बाढ़ में डूबे घर में दीया कहां, कैसे जलाएं?" 

कुमार सौरभ ने कहा, "पटना में मरीन ड्राइव (जेपी सेतु पथ) पर करोड़ों खर्च कर दीया जलाने का कार्य इवेंट कंपनी को दिया गया है. पोस्टर-बैनर से पाट दिया गया है और 'सेवा संकल्प अभियान' वाला नया मोटरसाइकिल और पता नहीं क्या-क्या दिया जा रहा है."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Sep 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav PM Modi BIHAR NEWS
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