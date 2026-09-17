PM मोदी के जन्मदिन पर भड़क गए तेजस्वी यादव, 'पहली बार हुआ है जब…'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी हुआ है कि सभी विद्यालयों और छात्रावासों में 'आशीर्वाद का दीया' जलाया जाएगा. सभी शिक्षकों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी कहा गया है. ऐसे में इस तरह के आदेश पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है.

तेजस्वी यादव ने गुरुवार (17 सितंबर, 2026) को एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "सरकारी आदेश वाला जबरन Happy Birthday to Modi Ji! देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब मार्गदर्शक मंडल की आयु सीमा पार कर चुके किसी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर सरकारी आदेश निकाल 100 करोड़ के सरकारी खर्च पर स्कूलों, सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़क, पुल, पार्क इत्यादि पर दीये जलाना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है."

आगे लिखते हैं, "शिक्षक अब अध्यापन नहीं बल्कि छुट्टी के दिन, रात 7-8 बजे स्कूल पहुंच, दीये जलाकर उनकी रखवाली करेंगे तथा UPSC पास नौकरशाह मोदी जी का स्तुतिगान कर अब अंधभक्ति वाला सबसे difficult पेपर पास कर आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे."

सरकारी आदेश वाला जबरन Happy Birthday to Modi Ji!



देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब मार्गदर्शक मंडल की आयु सीमा पार कर चुके किसी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर सरकारी आदेश निकाल 100 करोड़ के सरकारी खर्च पर स्कूलों, सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़क, पुल, पार्क इत्यादि पर दीये… pic.twitter.com/RJjUr8kgQn — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 17, 2026

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जन सुराज ने भी उठाए सवाल

दूसरी ओर शिक्षा विभाग के इस आदेश पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "पता चल गया है कि लोग खुद से दीया-बाती न करने वाले हैं… उल्टा भर-भर के गाली पड़ रही है तो बिहार के सरकारी मशीनरी को दीया जलाने के कार्य और कार्यक्रम में लगाया गया है. बिहार में लोग पूछ रहे हैं कि बाढ़ में डूबे घर में दीया कहां, कैसे जलाएं?"

कुमार सौरभ ने कहा, "पटना में मरीन ड्राइव (जेपी सेतु पथ) पर करोड़ों खर्च कर दीया जलाने का कार्य इवेंट कंपनी को दिया गया है. पोस्टर-बैनर से पाट दिया गया है और 'सेवा संकल्प अभियान' वाला नया मोटरसाइकिल और पता नहीं क्या-क्या दिया जा रहा है."

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