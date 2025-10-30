पवन सिंह के वकील ने दावा- ज्योति सिंह ने मांगे 30 करोड़ रुपये, क्या बोलीं पत्नी?

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और पत्नी ज्योति सिंह के तलाक की खबरों के बीच 30 करोड़ की एलिमनी मांगने की चर्चा तेज है. पवन सिंह के वकील ने दावा किया कि ज्योति ने इतनी रकम की मांग की, जबकि ज्योति ने इसे झूठा बताया. उनका कहना है “मैंने कोई पैसे नहीं मांगे, ये मुझे बदनाम करने की साजिश है.”

ज्योति सिंह ने इस बार रोहतास की काराकाट विधानसभा सीट से भरा नामांकन भरा है. उन्होंने अपने हलफनामे में पति पवन सिंह का जिक्र नहीं किया है. पावरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने सोमवार (20 अक्टूबर) को काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा.

ज्योति सिंह का छलक पड़ा था दर्द

काराकाट सीट से नामांकन के बाद ज्योति सिंह का दर्द छलक पड़ा था. उन्होंने कहा था, ''मैं जनता की सेवा करने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हूं. मैं चाहती थी कि पवन जी मेरे साथ खड़े रहें, लेकिन शायद भगवान की यही मर्जी थी. जनता मुझे आशीर्वाद देगी, मैं सेवा करती रहूंगी.''

'महिलाओं ने चुनाव में उतरने के लिए प्रेरित किया'

ज्योति सिंह ने ये भी कहा था कि काराकाट क्षेत्र की महिलाओं ने उन्हें चुनाव मैदान में उतरने के लिए प्रेरित किया है. क्षेत्र की महिलाओं ने कहा कि वे चाहती हैं मैं उनकी आवाज बनूं. उनके आग्रह और समर्थन से ही मैंने यह निर्णय लिया. मुझे विश्वास है कि जनता और महिलाएं मेरा साथ देंगी.

PK से भी ज्योति सिंह ने की थी मुलाकात

इससे पहले ज्योति सिंह ने 10 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की थी, जिसे लेकर सियासी गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही थीं. हालांकि ज्योति सिंह ने साफ किया था कि वह टिकट मांगने नहीं, बल्कि महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए प्रशांत किशोर से मिली हैं.

बिहार में दो फेज में 6 नवंबर और 11 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं. काराकाट विधानसभा सीट पर दूसरे फेज में 11 नवंबर को मतदान होना है. वहीं 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी.