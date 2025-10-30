हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Election 2025: …तो नीतीश कुमार ही होंगे CM? जेडीयू का पोस्टर वार, 'बड़े भाई' का संदेश दिया

Bihar Election 2025: …तो नीतीश कुमार ही होंगे CM? जेडीयू का पोस्टर वार, 'बड़े भाई' का संदेश दिया

Bihar JDU Poster War: जेडीयू दफ्तर के बाहर पटना में तीन अलग-अलग पोस्टर लगाए गए हैं. तीनों अलग-अलग पोस्टरों का उद्देश्य यही है कि बिहार के लिए नीतीश कुमार जरूरी हैं.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 30 Oct 2025 03:43 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर सरगर्मियां तेज हैं. इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से पार्टी कार्यालय के बाहर बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए हैं. यह पोस्टर पार्टी की ओर से लगाया गया है जिसके जरिए कहीं न कहीं यह संदेश देने की कोशिश है कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में है और एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम फेस हैं. 

जेडीयू की ओर से लगाए गए तीन अलग-अलग पोस्टर

विपक्ष लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर हमलावर रहा है और कहता रहा है कि एनडीए यह बताए कि उनका सीएम फेस कौन है? इस बीच पोस्टर काफी कुछ इशारा कर रहा है. पोस्टर में नीतीश कुमार के कामों को दर्शाया गया है. हालांकि इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जगह दी गई है. तीनों अलग-अलग पोस्टरों का उद्देश्य यही है कि बिहार के लिए नीतीश कुमार जरूरी हैं.

पहले पोस्टर में लिखा गया है, "सुरक्षित है बिहार क्योंकि साथ हैं नीतीश कुमार…", इसके माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि नीतीश कुमार के हाथों में बिहार सुरक्षित है. 

दूसरे पोस्टर में लिखा गया है, "महिलाओं को 10-10 हजार, करोड़ों महिलाएं बनेंगी उद्यमी, रफ्तार पकड़ेगा अपना बिहार", वहीं तीसरे पोस्टर में एनडीए का जिक्र किया गया है. इसमें लिखा गया है, "हम सबकी है एनडीए सरकार, तभी विकास की पटरी पर दौड़ रहा बिहार".

कुल मिलाकर इन तीनों पोस्टरों से काफी कुछ बताने की कोशिश की गई है. इसके जरिए बिहार के लोगों को एक तरह से बताया गया है कि एनडीए की सरकार ही काम करने वाली है. चुनाव के पहले यह पोस्टर बड़ा खास हो गया है. एक तरह से विपक्ष को भी इसके जरिए जवाब दिया गया है. जल्द ही पार्टी की ओर से इस पोस्टर को और भी जिलों में लगाया जाएगा. विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन्हें पहली बार पार्टी दफ्तर के बाहर बीते बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को लगाया गया है.

Published at : 30 Oct 2025 03:41 PM (IST)
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
