हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपवन सिंह की पत्नी ने यूपी पुलिस पर लगाया बदसलूकी का आरोप, CM योगी से कर दी बड़ी मांग

पवन सिंह की पत्नी ने यूपी पुलिस पर लगाया बदसलूकी का आरोप, CM योगी से कर दी बड़ी मांग

Pawan Singh Jyoti Singh Dispute: ज्योति सिंह ने थाना सुशांत गोल्फ सिटी (लखनऊ) के एसएचओ उपेंद्र सिंह पर अभद्र और अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया है. पढ़िए उन्होंने पोस्ट में क्या लिखा है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 08 Oct 2025 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच जारी विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. इस बीच बुधवार (08 अक्टूबर, 2025) को ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट कर ना सिर्फ यूपी पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की भी मांग की.

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, "माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, सादर नमस्कार, आपको न्याय और इंसाफ के लिए पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में जाना जाता है. 5 अक्टूबर को मेरे साथ आपकी शासन की पुलिस विशेष रूप से थाना सुशांत गोल्फ सिटी (लखनऊ) के एसएचओ उपेंद्र सिंह द्वारा जिस प्रकार का अभद्र और अपमानजनक व्यवहार किया गया, उन्होंने मुझे गहराई से आहत किया है. एक पीड़ित महिला के साथ इस प्रकार की बदसलूकी यह दर्शाती है कि कुछ अधिकारी "जनसेवक" होने के बावजूद जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं."

'एक पत्नी अपने पति से मिलने जाए तो…'

वे आगे लिखती हैं, "माननीय मुख्यमंत्री जी, एक ओर केंद्र और राज्य सरकार "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ" जैसे नारों से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर आपकी पुलिस ही एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर उस नीति का मजाक बना रही है. मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बेटी होने के नाते आपसे यह पूछना चाहती हूं कि क्या आज एक पत्नी अपने पति से मिलने जाए तो उस पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है? यह सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, यह मेरे जैसी सभी पीड़ित महिलाओं का सवाल है."

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jyoti P Singh (@jyotipsingh999)

पुलिस के खिलाफ की कार्रवाई की मांग

अपने पोस्ट के अंत में ज्योति सिंह ने बदसलूकी करने वाले पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने लिखा है, "मुख्यमंत्री जी, ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी पुलिस अधिकारी इस प्रकार की हरकत करने से पहले सौ बार सोचे. आपसे न्याय की अपेक्षा में, आपकी एक पीड़ित बेटी, ज्योति सिंह."

Published at : 08 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Jyoti Singh BIHAR NEWS
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
