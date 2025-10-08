बिहार चुनाव के बीच भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योत सिंह के बीच चल रहे विवाद ने तूल पकड़ लिया है. पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों पर सफाई देने के लिए पावर स्टार पवन सिंह पहली बार सामने आए और कई बड़े बयान दिए. उन्होंने यह भी दावा कर दिया कि ज्योति सिंह यह सब 'ड्रामा' विधायक बनने के लिए कर रही हैं.

प्रेस कांफ्रेस में पवन सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा, "ज्योति के पिता जी ने कहा कि आप ज्योति को विधायिका बना दीजिए. उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. चाहे उसको रखिए या फिर छोड़ दीजिए." यह दावा करते हुए पवन सिंह बोले, "ज्योति जी आप इतना तो नीचे मत गिरिए. विधायक बनने के लिए आप इस हद तक गिर सकती हैं, इसकी उम्मीद नहीं थी."

पवन सिंह ने यह भी दावा किय कि उन्होंने ज्योति सिंह के पिता से कहा कि वह मर्यादा से बाहर नहीं जा सकते. उनके मां बाप के दिए हुए संस्कार को गलत साहित नहीं कर सकते. इसलिए उन्होंने ज्योति सिंह के पिता की यह बात ठुकरा दी.

बच्चों को याद कर भावुक हुए पवन सिंह

पत्नी ज्योति सिंह पर आरोप लगाते हुए पवन सिंह ने कहा, "मैं 40 साल का हो गया. मेरा भी दिल करता है कि दरवाजा मेरा बेटा या बेटी खोले, लेकिन दरवाजा मेरा स्टाफ खोलता है. मैं भी इंसान हूं, थक जाता हूं कभी कभी."

मजे लेने वालों के लिए पवन सिंह का बयान

पवन सिंह ने आगे कहा, "जो लोग इस मैटर पर मजे ले रहे हैं... इतना कह दूं कि फैमिली की बात जो भी होती है वो कमरे में होती है, कैमरे पर नहीं."

क्या है ज्योति सिंह और पवन सिंह का विवाद?

दरअसल, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर यह आरोप लगाया कि उन्हें पवन सिंह के घर में एंट्री नहीं दी जा रही है. उन्होंने यह भी दावा कि पवन सिंह ने पुलिस को बुला लिया. इतना ही नहीं, ज्योति सिंह ने वीडियो में कहा था कि वह इतना परेशान हो चुकी हैं कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो 'जहर खाकर मर जाना' चाहेंगी.

इसकी प्रतिक्रिया में पवन सिंह ने कहा कि ज्योति चुनाव लड़ने की जिद कर रही हैं, इसलिए यह विवाद खड़ा किया है. उन्होंने यह दावा किया है कि उन्होंने पुलिस नहीं बुलाई और जो कहानी सोशल मीडिया पर चल रही है, वह भ्रमित करने वाली है.