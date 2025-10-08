हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह पर लगाए पांच गंभीर आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा दावा

पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह पर लगाए पांच गंभीर आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा दावा

भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह पर पांच गंभीर आरोप लगाए. लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान पवन सिंह ने कहा कि मर्द का दर्द नहीं दिखता.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 08 Oct 2025 12:42 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी अभिनेता-गायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे विवाद के बीच 8 अक्टूबर बुधवार को प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंवे पत्नी ज्योति सिंह पर गंभीर आरोप लगाए.  उनका दावा है कि ज्योति के पिता यानी उनके ससुर ने मुलाकात कर कहा कि बेटी को विधायक बना दें, उसके बाद छोड़ दें. 

लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान पवन सिंह ने ज्योति सिंह के इंस्टा पोस्ट का भी जिक्र किया.

पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था कि 'आदरणीय पति पवन सिंह जी, मैं आपसे मिलने लखनऊ आ रही हूं.' मैं उनके विचारों और व्यवहार को अच्छी तरह जानता हूँ. हमने आपस में बात की और प्रशासन को भी बताया कि हां, यही स्थिति है. बाद में जब हम साथ में खाना खा रहे थे, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई धनंजय और रितिक खाना खा रहे थे, धनंजय ने कहा कि ज्योति के भाई से बात हो गई है और वे आ रहे हैं. मैं नींद में था मेरा भाई बोला कि ज्योति आयी हैं. मैं बोलना चाहता हूं कि कानून सबके लिए मॉयने रखता है.  ज्योति मैं आपसे मिलना नहीं चाहता तो क्या मिल पातीं? आते ही ज्योति बोली कि मैं अब यहां से हिलूंगी नहीं. मैंने बोला एक छत के नीचे रहकर मुकदमा लड़ा जाता है क्या? मैं निकला और हमारी वार्तालाप एक डेढ़ घण्टे तक हुई . मैं मीटिंग करके जब गाड़ी में बैठा तब मुझे फोन आया पूरी रात घर नहीं गया गाड़ी में रह दूसरे दिन मैडम जाती हैं.'

BJP नेता पवन सिंह ने कहा कि, 'हमारा मामला 3-4 साल से कोर्ट में चल रहा है. मैं इससे वास्तव में क्या महसूस कर सकता हूं?. मैं अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, उपेंद्र कुशवाहा से मिला, यह किस तरह की निकटता है? हम इसे केवल राजनीति ही कह सकते हैं, है ना?'

भोजपुरी अभिनेता-गायक पवन सिंह ने कहा, 'मैं बहुत कम बोलता हूं. मैं हर चीज के लिए स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता. दो महीने पहले इतनी निकटता क्यों नहीं दिखाई गई? इसका क्या मतलब हो सकता है?'

पवन ने दावा किया कि मेरे ससुर आए और उन्होंने कहा कि ज्योति को विधायक बना दो उसके बाद चाहे छोड़ देना. विधायक बनने के लिए आप इस हद तक गिर सकती हैं, इसकी उम्मीद नहीं थी. 

पवन सिंह ने कहा कि जो लोग इस मैटर पर मजे ले रहे हैं, इतना कह दूं कि फैमिली की बात जो भी होती है वो कमरे में होती है, कैमरे पर नहीं.

Published at : 08 Oct 2025 12:42 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh BIhar Politics BIHAR NEWS Jyoti Singh'
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
बिहार
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: सीट शेयरिंग पर मंथन, Chirag Paswan का 'लड़ना सीखो' संदेश के क्या हैं मायने?
Rajasthan Accident: जयपुर-अजमेर हाईवे पर 'अग्नि-कांड', केमिकल टैंकर और LPG सिलेंडर ट्रक में भीषण टक्कर
Puncture Mafia: Bengaluru की सड़क पर मौत का जाल, 1.5 KM तक कीलें!
Early Snowfall: पहाड़ों पर सफेद आफत, J&K से Himachal तक जनजीवन अस्त-व्यस्त
Jaipur Accident: केमिकल टैंकर और LPG सिलेंडर ट्रक में भीषण टक्कर, धमाकों से दहला जयपुर-अजमेर हाईवे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
बिहार
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
साउथ सिनेमा
कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई, दुनियाभर में 400 करोड़ किए क्रॉस, ओरिजनल फिल्म को भी चुटकियों में पछाड़ दिया
कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई, ओरिजनल फिल्म को भी चुटकियों में पछाड़ दिया
जनरल नॉलेज
हाईवे पर लगे बोर्ड हमेशा क्यों होते हैं हरे रंग के, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
हाईवे पर लगे बोर्ड हमेशा क्यों होते हैं हरे रंग के, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
शिक्षा
पश्चिम बंगाल के 8 राज्य विश्वविद्यालयों को मिलेंगे स्थायी कुलपति, खत्म हुआ इंतजार इतने साल का इंतजार
पश्चिम बंगाल के 8 राज्य विश्वविद्यालयों को मिलेंगे स्थायी कुलपति, खत्म हुआ इंतजार इतने साल का इंतजार
लाइफस्टाइल
Political Journey Of Rahul Gandhi: बचपन में कैसे दिखते थे राहुल गांधी? देख लें ये 10 तस्वीरें
बचपन में कैसे दिखते थे राहुल गांधी? देख लें ये 10 तस्वीरें
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget