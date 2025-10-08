पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह पर लगाए पांच गंभीर आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा दावा

भोजपुरी अभिनेता-गायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे विवाद के बीच 8 अक्टूबर बुधवार को प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंवे पत्नी ज्योति सिंह पर गंभीर आरोप लगाए. उनका दावा है कि ज्योति के पिता यानी उनके ससुर ने मुलाकात कर कहा कि बेटी को विधायक बना दें, उसके बाद छोड़ दें.

लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान पवन सिंह ने ज्योति सिंह के इंस्टा पोस्ट का भी जिक्र किया.

पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था कि 'आदरणीय पति पवन सिंह जी, मैं आपसे मिलने लखनऊ आ रही हूं.' मैं उनके विचारों और व्यवहार को अच्छी तरह जानता हूँ. हमने आपस में बात की और प्रशासन को भी बताया कि हां, यही स्थिति है. बाद में जब हम साथ में खाना खा रहे थे, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई धनंजय और रितिक खाना खा रहे थे, धनंजय ने कहा कि ज्योति के भाई से बात हो गई है और वे आ रहे हैं. मैं नींद में था मेरा भाई बोला कि ज्योति आयी हैं. मैं बोलना चाहता हूं कि कानून सबके लिए मॉयने रखता है. ज्योति मैं आपसे मिलना नहीं चाहता तो क्या मिल पातीं? आते ही ज्योति बोली कि मैं अब यहां से हिलूंगी नहीं. मैंने बोला एक छत के नीचे रहकर मुकदमा लड़ा जाता है क्या? मैं निकला और हमारी वार्तालाप एक डेढ़ घण्टे तक हुई . मैं मीटिंग करके जब गाड़ी में बैठा तब मुझे फोन आया पूरी रात घर नहीं गया गाड़ी में रह दूसरे दिन मैडम जाती हैं.'

BJP नेता पवन सिंह ने कहा कि, 'हमारा मामला 3-4 साल से कोर्ट में चल रहा है. मैं इससे वास्तव में क्या महसूस कर सकता हूं?. मैं अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, उपेंद्र कुशवाहा से मिला, यह किस तरह की निकटता है? हम इसे केवल राजनीति ही कह सकते हैं, है ना?'

भोजपुरी अभिनेता-गायक पवन सिंह ने कहा, 'मैं बहुत कम बोलता हूं. मैं हर चीज के लिए स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता. दो महीने पहले इतनी निकटता क्यों नहीं दिखाई गई? इसका क्या मतलब हो सकता है?'

पवन ने दावा किया कि मेरे ससुर आए और उन्होंने कहा कि ज्योति को विधायक बना दो उसके बाद चाहे छोड़ देना. विधायक बनने के लिए आप इस हद तक गिर सकती हैं, इसकी उम्मीद नहीं थी.

पवन सिंह ने कहा कि जो लोग इस मैटर पर मजे ले रहे हैं, इतना कह दूं कि फैमिली की बात जो भी होती है वो कमरे में होती है, कैमरे पर नहीं.