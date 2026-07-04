फैजल खान-रौशन आनंद सर कोचिंग विवाद के बाद चर्चा में आए मुसल्लहपुर हाट में राहुल गांधी 15 जुलाई को पदयात्रा करेंगे. नेता प्रतिपक्ष पटना में छात्रों के साथ संवाद भी करेंगे. बता दें कि राहुल गांधी पहले11 जुलाई को यहां आने वाले थे, लेकिन अब वे 15 जुलाई को पटना आएंगे. वहीं वह कोचिंग विवाद के बाद चर्चा में आए मुसल्लहपुर हाट में पदयात्रा भी करेंगे.

राहुल गांधी के कार्यक्रम की तारीख में बदलाव किया गया है. वे अपने 1 दिवसीय दौरे पर पटना आएंगे. इस दौरान राहुल गांधी पटना छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे. राहुल गांधी देश में NEET पेपर लीक और अन्य परीक्षा घोटालों के खिलाफ 'छात्रों की गूंज' नाम से राष्ट्रव्यापी छात्र सम्मेलनों का नेतृत्व कर रहे हैं. इसी के तहत वे पटना आएंगे.

इन कार्यक्रमों से सरकार को घेरने की तैयारी

इस तरह के कार्यक्रम के जरिये राहुल गांधी युवाओं, परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों और शिक्षा से जुड़े संगठनों को एकजुट कर पेपर लीक और भर्ती में देरी जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में हैं. हालांकि इस तरह की पहल को युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

मुसल्लहपुर हाट कोचिंग संस्थानों का बड़ा हब

पटना का मुसल्लहपुर हाट कोचिंग संस्थानों का सबसे बड़ा हब माना जाता है. यहां देश के विभिन्न हिस्सों से आए हजारों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और कई प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान संचालित होते हैं. बिहार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के आगामी बिहार दौरे को सफल बनाने की तैयारियों में जुटे हैं. पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी का यह पहला बिहार दौरा होने जा रहा है.

बिहार की राजधानी पटना के मुसल्लहपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार (2 जून) की रात चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर के कैंपस के पास फायरिंग की घटना सामने आई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, गोलीबारी में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई.

यह घटना ऐसे स्थान के पास हुई है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों छात्रों के लिए एक प्रमुख केंद्र माना जाता है. खान सर का कैंपस पटना के सबसे चर्चित शैक्षणिक संस्थानों में शामिल है और यहां रोज बड़ी संख्या में छात्र पहुंचते हैं. फायरिंग की खबर के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था.

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