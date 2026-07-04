PM मोदी का राजस्थान को बड़ा तोहफा, पचपदरा में ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (4 जुलाई 2026) को राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया. यह भारत के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. यह परियोजना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और राजस्थान सरकार के संयुक्त सहयोग से तैयार की गई है. 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) क्षमता वाली इस ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को 79,450 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है.

यह मॉर्डन कॉम्प्लेक्स रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल उत्पादन दोनों को एक साथ जोड़ता है. इसकी पेट्रोकेमिकल क्षमता 2.4 MMTPA है. रिफाइनरी का हाई नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0 है और इसमें 26 प्रतिशत से अधिक पेट्रोकेमिकल यील्ड है. इसे दक्षता और स्थिर विकास के वैश्विक मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है

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भारत की एनर्जी सेफ्टी मजबूत होने की उम्मीद

इस प्रोजेक्ट से भारत की एनर्जी सेफ्टी मजबूत होने की उम्मीद है. साथ ही पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी. यह प्रोजेक्ट इलाके में पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक पार्क के डेवल्पमेंट के लिए आधार बनेगा, जिससे कई नई इंडस्ट्रीज यूनिट को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होंगे, जिससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को मजबूती मिलेगी. प्रधानमंत्री मोदी ने बालोतरा में लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास भी किया. इन परियोजनाओं का उद्देश्य राजस्थान में बुनियादी ढांचे, उद्योग और कनेक्टिविटी को मजबूत करना है.

जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल कितने में फैला है?

कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया. इससे पहले उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत की. जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल करीब 23,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह हर साल 20 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा. इस परियोजना पर कुल 480 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. नए टर्मिनल में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि यात्रियों को बेहतर और आरामदायक यात्रा अनुभव मिल सके.

कार्यक्रम में सीएम भजन लाल शर्मा भी मौजूद

उड़ान योजना के तहत अगले 10 वर्षों में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए 28,840 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना है, जिससे आम नागरिकों को भी सस्ती और आसान हवाई यात्रा का लाभ मिल सके. इस मौके पर सीएम भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे.

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