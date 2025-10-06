पवन सिंह का दामन फिर विवादों ने थामा, इन मामलों की वजह से उठ रहे कई सवाल, बिहार में मचेगा बवाल!

बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. बीजेपी में दूसरी बार शामिल होकर उन्होंने भगवा खेमे में वापसी की है, लेकिन इस बार उनकी चर्चा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है. उनकी निजी जिंदगी फिर से विवादों के घेरे में आ गई है.

रविवार (5 अक्टूबर) को उनकी पत्नी ज्योति सिंह और पुलिस के बीच हुई झड़प का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसने उनके वैवाहिक रिश्ते को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया.

पवन सिंह के फ्लैट के बाहर पत्नी ने किया हाईवोल्टेज ड्रामा

रविवार को लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित सेलिब्रिटी गार्डन अपार्टमेंट में पवन सिंह के फ्लैट के बाहर एक हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह वहां पहुंचीं, लेकिन उन्हें अपार्टमेंट के गार्ड ने रोक दिया. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. वायरल वीडियो में ज्योति रोते हुए दिखीं और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति ने उन्हें घर में घुसने से रोकने के लिए पुलिस बुलवाई है. उन्होंने कहा कि "मैं अपने पति से मिले बिना नहीं जाऊंगी."

वीडियो में ज्योति हाथ जोड़कर न्याय की मांग करती दिखीं और कहा कि उन्हें बिना किसी कारण पुलिस अपमानित कर रही है. इस बीच, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि यह पूरी तरह पारिवारिक विवाद का मामला है. जानकारी के मुताबिक, ज्योति को अंदर जाने से रोकने के बाद ही पुलिस पहुंची थी, जिसके बाद स्थिति संभाली गई.

वर्ष 2014 में नीलम देवी से हुई थी शादी

पवन सिंह का निजी जीवन शुरू से ही विवादों में रहा है. वर्ष 2014 में उन्होंने नीलम देवी से शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला. कुछ साल बाद नीलम देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसे आत्महत्या बताया गया. इस घटना ने भोजपुरी इंडस्ट्री को झकझोर दिया था. उस समय पवन सिंह पर मानसिक प्रताड़ना जैसे आरोप भी लगे थे, हालांकि मामला बाद में ठंडा पड़ गया.

अक्षरा सिंह के साथ अफेयर और विवाद

नीलम की मौत के बाद पवन सिंह का नाम भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के साथ जुड़ने लगा. दोनों ने कई सुपरहिट गाने और फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई. लेकिन जल्द ही यह रिश्ता भी कड़वाहट में बदल गया. अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि पवन सिंह उनके करियर में अड़चन डाल रहे हैं और धमकी भी देते हैं. यह विवाद उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित खबर बन गया था.

ज्योति सिंह से शादी के बाद फिर विवादों में घिरे पवन

अक्षरा से रिश्ते टूटने के बाद पवन सिंह ने 2018 में ज्योति सिंह से दूसरी शादी की. शुरुआत में यह रिश्ता शांतिपूर्ण दिखा, लेकिन धीरे-धीरे इसमें भी दरार आने लगी. ज्योति सिंह ने कई बार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने पति पर बेवफाई और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए. अब हालिया विवाद ने इस रिश्ते को एक बार फिर सार्वजनिक चर्चा का विषय बना दिया है.

राजनीति और विवादों का समानांतर सफर

पवन सिंह की जिंदगी में जहां एक ओर फिल्मों और राजनीति का ग्लैमर है, वहीं दूसरी ओर विवादों का लंबा इतिहास भी. हाल ही में बीजेपी में उनकी वापसी के बाद ऐसा लग रहा था कि वह अपने करियर का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, लेकिन निजी विवादों ने एक बार फिर उनकी छवि को झटका दिया है.

भोजपुरिया दर्शकों के बीच पवन सिंह आज भी लोकप्रिय हैं, लेकिन उनके जीवन के हर अध्याय में विवाद किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है. चाहे वह पहली पत्नी की मौत हो, अक्षरा सिंह के साथ रिश्ता हो या अब ज्योति सिंह के साथ बढ़ती दूरी. एक बार फिर साफ हो गया है कि पवन सिंह की जिंदगी में शोहरत और विवाद दोनों साथ-साथ चलते हैं.