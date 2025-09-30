एक्सप्लोरर
अमित शाह, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, दिए ये सियासी संकेत
Pawan Singh News: बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है ऐसे में पवन सिंह की बीजेपी में दोबारा एंट्री से पार्टी को फायदा हो सकता है. जानिए पवन सिंह ने क्या कुछ कहा है.
भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह ने मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को दिल्ली में एनडीए के नेताओं से मुलाकात की. बिहार चुनाव के बीच पार्टी से अपने रिश्ते को वे ठीक कर रहे हैं. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली में मिलने के साथ-साथ उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की. इस दौरान जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहे. मीटिंग के बाद पवन सिंह ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सब बढ़िया होगा.
