प्रशांत किशोर पर BJP का पलटवार, पार्टी ने पप्पू सिंह की उम्र पर उठाया सवाल, जानिए क्या कहा

विधानसभा चुनाव (2025) से पहले जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बिहार बीजेपी के नेताओं की कुंडली खंगाल रहे हैं. सवाल उठा रहे हैं. आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने बीजेपी नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उम्र को लेकर भी मुद्दा बनाया है. इस पर मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दानिश इकबाल ने जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह की उम्र पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पांच साल में 13 साल उम्र कैसे बढ़ जाती है?

दानिश इकबाल ने अपने सोशल मीडिया (फेसबुक) हैंडल से हलफनामे की कॉपी जारी करते हुए जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पर उम्र छुपाने का आरोप लगाया है. दानिश इकबाल ने कहा कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू बिहार के सबसे बड़े उम्र चोर हैं.

दानिश ने कहा, "जब 2004 लोकसभा का चुनाव लड़े तब पप्पू सिंह 44 साल के थे, फिर 2009 के लोकसभा चुनाव में 57 साल के हो गए. मात्र पांच साल में 13 साल उम्र बढ़ गई." तंज कसा कि उम्र बढ़ाने का कौन सा फॉर्मूला है यह अभी उनको बताना चाहिए क्योंकि प्रशांत किशोर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सम्राट चौधरी को उम्र चोर बोल रहे हैं. जब ये उम्र चोर बोल रहे थे तो उनके बगल में उदय सिंह बैठे हुए थे.

'उदय सिंह को जेल में डालना चाहिए'

बीजेपी नेता ने कहा कि पहले तो उम्र घोटाला करने के लिए इलेक्शन कमीशन को उदय सिंह को जेल में डालना चाहिए. पीके को बताना चाहिए कि क्यों अलग-अलग जन्मतिथि बताई गई. उदय सिंह ने अपना कौन सा कांड बचाने के लिए ये सब किया था?

दानिश ने कहा, "प्रशांत किशोर प्रतिदिन बीजेपी नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं जबकि वह खुद इससे घिरे हुए हैं. वह कंस्ट्रक्शन कंपनियों और शराब कंपनियों से पैसा लेते हैं, लेकिन वह हमेशा कहते हैं कि हम सलाह देकर पैसा कमाए हैं तो बताना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन में क्या वह इंजीनियर हैं?"

