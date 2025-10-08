ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता

भारतीय जनता पार्टी के नेता और भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे विवाद के बीच कहा है कि उनको किसी ने घऱ आने से नहीं रोका. मेरा उनके साथ तलाक का केस चल रहा है. ज्योति सिंह की ओर से मेंटेनेंस का केस दाखिल है जो आरा में चल रहा है.

पवन सिंह ने कहा कि आज ज्योति जो अपनापन दिखा रहीं हैं वो चुनाव से 1, 2 महीने पहले क्यों नहीं दिखा. अब वो अपनापन क्यों दिख रहा है. उन्होंने दावा किया कि ज्योति के पिता रामबाबू सिंह उनके पास आए और कहा कि मेरी बेटी को विधायक बना दीजिए, उसके बाद भले छोड़ दीजिएगा.

पवन सिंह ने कहा कि कहा विधायक बनने के लिए आप इस हद तक गिर सकती हैं, इसकी उम्मीद नहीं थी. मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, मेरे मां बाप का दिया हुआ संस्कार है. दुनिया मुझे पावर स्टार बोलती है. 40 साल का हो गया, मेरा भी दिल करता है कि दरवाजा मेरा बेटा या बेटी खोले, दरवाजा मेरा स्टाफ खोलता है.

पवन सिंह हुए भावुक...

यह बात करते हुए पवन सिंह भावुक हो गए और कहा कि मैं भी इंसान हूं, थक जाता हूं कभी कभी. महिला की हर बात पर आंसू गिर जाता है, मर्द का दर्द नहीं दिखता है. जो लोग इस मैटर पर मजे ले रहे हैं, इतना कह दूं कि फैमिली की बात जो भी होती है वो कमरे में होती है, कैमरे पर नहीं.

पवन सिंह ने कहा कि जो लोग मजा ले रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं घर की बात घर मे होती है. हमारे केस का मैटर तीन चार साल से चल रहा है अब नजदीकी संभव नहीं है.

उन्होंने कहा कि जब ज्योति ने देखा कि मैंने बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, विनोद तावड़े से मुलाकात कर ली, तब उनको लगा कि मैं चुनाव लड़वा सकता हूं. जब कि ऐसा नहीं है.