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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में छात्रों के मार्च के बीच CM चौधरी का बयान, 'विद्यार्थियों की…'

पटना में छात्रों के मार्च के बीच CM चौधरी का बयान, 'विद्यार्थियों की…'

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए नई व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की है. शिविर में विद्यार्थी अपनी समस्या को रख पाएंगे. उसका समाधान सरकार करेगी.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 25 Aug 2026 02:01 PM (IST)
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राजधानी पटना में आज (मंगलवार) एक तरफ जहां अलग-अलग छात्र संगठन सीएम आवास का घेराव करने निकले हैं तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है. इस विरोध मार्च के बीच सीएम का कहना है कि विद्यार्थियों की हर आवाज सुनी जाएगी. उन्होंने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया है.

सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा है, "विद्यार्थियों की हर आवाज की सुनवाई… बिहार सरकार द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों के त्वरित और समयबद्ध समाधान के लिए आज से 'विद्यार्थी सहयोग शिविर' की शुरुआत की जा रही है. हर महीने चतुर्थ मंगलवार को शिक्षण संस्थानों में आयोजित होने वाले इन शिविरों में विद्यार्थी अपनी समस्याएं सीधे सरकार और संबंधित अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे."

पोस्ट में ही आगे लिखा गया है, "विद्यार्थी सहयोग पोर्टल एवं 'हेल्पलाइन 1100' के माध्यम से विद्यार्थी अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर उनकी स्थिति भी जान सकेंगे. विद्यार्थियों की हर बात सुनी जाए, हर समस्या का समाधान हो- यही संकल्प, यही प्रयास."

तेजस्वी यादव ने लिखा था सीएम सम्राट को पत्र

इससे पहले तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर छात्रों और अभ्यर्थियों की मांगों पर गंभीरता से ध्यान देने की अपील की थी. तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में भर्ती परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक की घटनाओं, परीक्षाओं के रद्द होने तथा परिणाम जारी करने में विलंब जैसे मुद्दे उठाते हुए कहा था कि इन परिस्थितियों से छात्रों और अभ्यर्थियों में व्यापक असंतोष और चिंता का माहौल है. उन्होंने सरकार से इन समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की थी.

यह भी पढ़ें- स्कूल में हिजाब नहीं! HC के फैसले पर RJD सांसद बोले- 'दबाव में करना पड़े तो...'

इससे पहले सीएम सम्राट चौधरी 'बिहार विद्या साथी' ऐप भी लॉन्च कर चुके हैं. इस ऐप से 24X7 ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा मिलेगी. कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निशुल्क लाइव सुविधा मिलेगी. विद्यार्थी अपनी पसंद के शिक्षक से पढ़ाई कर सकेंगे. 38 जिलों के 700 मॉडल विद्यालयों के करीब तीन लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा.

यह भी पढ़ें- पटना में छात्रों का हल्लाबोल! तेजस्वी बोले- '...तो विरोध होना स्वभाविक'

Input By : पीटीआई-भाषा से भी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Aug 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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